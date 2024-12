Guerre en Ukraine : le négociations de paix pourraient "commencer" dès l'hiver, selon le Premier ministre polonais Donald Tusk

Volodymyr Zelensky a laissé entendre ces dernières semaines qu'il était prêt à négocier avec la Russie pour un paix "juste et durable".

Volodymyr Zelensky et Donald Tusk à Varsovie, en Pologne, le 8 juillet 2024. ( AFP / SERGEI GAPON )

Les négociations pour mettre un terme à la guerre en Ukraine pourraient "commencer" dès cet hiver, a indiqué mardi 10 décembre le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui s'est positionné comme l'un des acteurs principaux de ces discussions de paix. Varsovie prendra la présidence tournante de l'UE en janvier.

Donald Tusk, un allié fidèle de l'Ukraine voisine, a indiqué qu'il allait s'entretenir notamment avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi et qu' il accueillerait le président français Emmanuel Macron en Pologne jeudi . "Notre présidence sera co-responsable, entre autres, de ce que sera le paysage politique, de ce que sera la situation peut-être pendant les négociations (de paix), lesquelles, il y a là encore des points d'interrogation, commenceront peut-être en hiver cet année" .

Zelensky, Merz, Macron...

"Aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'en discuter avec le président Volodymyr Zelensky", a-t-il dit annonçant également les visites à Varsovie du chef des conservateurs allemands (CDU) Friedrich Merz, prétendant à la chancellerie et favori des législatives allemandes, et du président français Emmanuel Macron.

"Friedrich Merz me tiendra au courant de ses discussions à Kiev", a-t-il dit ajoutant que "le président Macron sera chez nous après-demain" pour "nous faire part des résultats des discussions" qui ont eu lieu à Paris entre lui, Donald Trump et VolodymyrZelensky, lors d'une rencontre que Donald Tusk a qualifié de "brève mais importante".

Donald Tusk a également indiqué être en "contact étroit" avec ses alliés scandinaves et baltes, "qui considèrent la Pologne et la présidence polonaise comme le chef de file de cet effort futur , dont le résultat final sera, je l'espère, la paix".

"J'ai parlé avec le premier ministre suédois et, dans une douzaine d'heures, le Premier ministre estonien sera ici à Varsovie", a-t-il encore ajouté.

"Une paix juste et durable"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dimanche, au lendemain de sa rencontre avec Donald Trump et Emmanuel Macron vouloir une "paix durable" pour son pays. "J'ai déclaré que nous avions besoin d'une paix juste et durable, une paix que les Russes ne pourront pas détruire en quelques années, comme ils l'ont fait à maintes reprises dans le passé", a annoncé Volodymyr Zelensky. "Lorsque nous parlons de paix effective avec la Russie, nous devons avant tout parler de garanties de paix effectives ", a-t-il ajouté, appelant ses alliés à "garantir la fiabilité de la paix et ne pas fermer les yeux sur l'occupation" des territoires ukrainiens.

"Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient commencer . Trop de vies ont été perdues en vain, trop de familles ont été détruites, et si ça continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de plus gros, et bien pire", a de son côté écrit Donald Trump dimanche sur sa plateforme Truth Social.