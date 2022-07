Guerre en Ukraine : la diffusion de RT France reste suspendue, après une décision de la justice européenne

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le tribunal de l'UE argumente notamment que cette "interdiction temporaire" de RT France ne remet "pas en cause" la liberté d'expression "en tant que telle", contrairement à ce qu'affirmait le média d'Etat russe.

La diffusion de RT France (ex- Russia Today) reste suspendue. Ce mercredi 27 juillet, la justice européenne a rejeté la demande de la chaîne d'information d'annuler la suspension de sa diffusion, qui avait été décidée dans le cadre des sanctions de l'UE contre Moscou.

Dans sa décision, contre laquelle le média d'Etat russe a annoncé faire appel, le tribunal de l'UE argumente notamment que cette "interdiction temporaire" ne remet "pas en cause" la liberté d'expression "en tant que telle" contrairement à ce qu'affirmait le média d'Etat russe, sanctionné après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. "Nous allons prendre des mesures de pression similaires visant les médias occidentaux qui travaillent chez nous dans le pays", a réagi devant la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Nous n'allons pas non plus les laisser travailler dans notre pays", a-t-il ajouté.

La France, seul Etat de l'UE à héberger une filiale de RT depuis fin 2021

Accusés d'être des instruments de "désinformation" du Kremlin, les médias Sputnik et RT (y compris sa version francophone RT France) ont été interdits de diffusion dans l'UE à partir du 2 mars, à la télévision comme sur internet, suite à un accord des Vingt-Sept peu après le début de la guerre. La situation française est particulière car, depuis la suspension de RT en Allemagne fin 2021, la France était le seul Etat membre de l'UE à héberger une filiale de RT sur son sol.

Dans son arrêt de mercredi, le tribunal a estimé que "les limitations à la liberté d'expression de RT France (...) sont proportionnées, en ce qu'elles sont appropriées et nécessaires, aux buts recherchés", à savoir empêcher la "propagande" en faveur de "l'agression militaire de l'Ukraine par la Fédération de Russie" lors "d'émissions diffusées à la télévision et sur Internet par un média entièrement financé par l'État russe".

Ces mesures, "dès lors qu'elles sont temporaires et réversibles, ne portent pas une atteinte disproportionnée au contenu essentiel de la liberté d'entreprise de RT France".