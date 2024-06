Guerre en Ukraine : la Chine accuse les États-Unis de "répandre de fausses informations" sur son soutien à la Russie

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a demandé d'"imposer un coût" à Pékin pour son soutien à la Russie.

Anthony Blinken à Washington, aux États-Unis, le 18 juin 2024. ( AFP / OLIVIER DOULIERY )

Les États-Unis répandent "de fausses informations" sur le soutien de Pékin à Moscou, a accusé mardi 18 juin la Chine, après des propos du secrétaire d'tat américain Antony Blinken, qui avait exhorté Pékin à "cesser" de soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine.

"Nous nous opposons résolument à ce que les États-Unis diffusent de fausses informations sans aucune preuve et rejettent la responsabilité sur la Chine", a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point de presse régulier.

Lors d'une conférence de presse conjointe à Washington avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, Anthony Blinken avait dénoncé mardi le soutien apporté par la Chine à la Russie pour sa guerre en Ukraine. "Ils apportent un soutien essentiel au complexe militaro-industriel de la Russie" , avait-il affirmé, citant le fait qu'environ "70% des machines-outils importées par la Russie proviennent de Chine" et "90% de la microélectronique".

Cela "permet à la Russie de maintenir cette base militaro-industrielle , de maintenir la machine de guerre, de maintenir la guerre. Il faut donc que cela cesse", avait-il ajouté.

Composants et équipements pour le secteur de l'armement

La Chine ne livre pas directement d'armes à la Russie, mais les États-Unis accusent les entreprises chinoises de fournir des composants et des équipements pour le secteur de l'armement russe.

"La Chine ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Elle ne peut pas continuer à avoir des relations commerciales normales avec les pays européens et en même temps alimenter la plus grande guerre que nous ayons connue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", avait déclaré pour sa part Jens Stoltenberg, qui avait appelé la veille à "imposer un coût" à Pékin pour son soutien à la Russie.

"En ce qui concerne la crise ukrainienne, la Chine n'a jamais jeté de l'huile sur le feu ni cherché à tirer profit de la situation, et elle s'est toujours consacrée aux pourparlers de paix", a répondu le porte-parole de la diplomatie chinoise. "La Chine ne fournit d'armes à aucune des parties au conflit, contrôle strictement les exportations d'articles civils et militaires et a reçu les éloges de la communauté internationale", a-t-il ajouté.

La Chine s'est abstenue de participer au sommet sur la paix en Ukraine qui s'est tenu le week-end dernier en Suisse, en raison de l'absence de Moscou.