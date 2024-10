Guerre en Ukraine : "L'envoi de troupes nord-coréennes pour combattre avec la Russie marquerait une escalade significative", alerte l'Otan

Mark Rutte à Bruxelles, en Belgique, le 18 octobre 2024. ( AFP / FRANCOIS WALSCHAERTS )

Interrogé vendredi, le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a indiqué que l'Alliance ne pouvait confirmer "à ce stade" le déploiement par la Corée du Nord de troupes en Russie, "mais, bien sûr, cela peut changer", a-t-il ajouté.

L'Otan est préoccupée. Ce lundi 21 octobre, le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, a estimé que "l'envoi de troupes par la Corée du Nord pour combattre avec la Russie en Ukraine marquerait une escalade significative" .

"J'ai parlé avec le président sud-coréen (Yoon Suk Yeol) du partenariat étroit entre l'Otan et Séoul, de la coopération industrielle en matière de défense et de la sécurité interconnectée entre l'Euro-Atlantique et l'Indo-Pacifique", a indiqué le chef de l'Alliance sur X. Ce lundi, la Corée du Sud a convoqué l'ambassadeur russe à Séoul pour dénoncer la décision de Pyongyang. Selon l'agence du renseignement sud-coréen, la Corée du Nord a décidé d'envoyer jusqu'à 12.000 soldats pour aider la Russie. Quelque 1.500 soldats des forces spéciales nord-coréennes se trouvent déjà en Russie pour s'acclimater et devraient bientôt se rendre sur le front, selon la même source. Interrogé vendredi sur ce point, Mark Rutte a indiqué que l'Alliance ne pouvait confirmer "à ce stade" le déploiement par la Corée du Nord de troupes en Russie. "Mais, bien sûr, cela peut changer", a-t-il ajouté.

La Russie annonce "poursuivre sa coopération" avec la Corée du Nord

A mesure que les relations entre Pyongyang et Séoul se sont dégradées ces derniers mois, la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, s'est encore rapprochée de la Russie, alliée du régime nord-coréen depuis sa création après la Seconde guerre mondiale. La Corée du Sud et les Etats-Unis affirment de longue date que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un envoie en Russie des armes utilisées en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a fait une rare visite à Pyongyang en juin, lors de laquelle les deux pays ont signé un traité de défense mutuelle dont les détails n'ont pas été dévoilés. Cela a alimenté les spéculations sur de nouveaux transferts d'armes - qui violent les séries de sanctions prises par l'ONU contre la Russie et la Corée du Nord.

Ce lundi, la Russie a annoncé son intention de "poursuivre sa coopération" avec la Corée du Nord . "Nous poursuivrons le développement de cette coopération", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, tout en assurant que cette alliance "ne devrait inquiéter personne" car "elle n'est pas dirigée contre des pays tiers".