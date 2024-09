Guerre en Ukraine: l'Allemagne renforce son aide militaire, malgré un budget serré

Une nouvelle enveloppe de 397,3 millions d'euros s'ajoutera aux 7,5 milliards de soutien déjà approuvés dans le budget 2024.

Florian Toncar, à Berlin, le 6 septembre 2022 ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Malgré une situation budgétaire difficile, le gouvernement allemand va mettre cette année à disposition de l'Ukraine une enveloppe de près de 400 millions d'euros d'aide militaire supplémentaire, indique un courrier du ministère des Finances transmis jeudi 19 septembre. aux députés.

Les troupes ukrainiennes, en difficulté sur le front Est, ont subi de "lourdes pertes matérielles" et il existe un "risque sérieux (...) que l'Ukraine soit vaincue dans sa lutte défensive sans un soutien significativement accru", justifie ce courrier consulté par l'AFP.

L'enveloppe de 397,3 millions d'euros s'ajoutera aux 7,5 milliards de soutien déjà approuvés dans le budget 2024, faisant de l'Allemagne le deuxième contributeur à l'aide militaire à l'Ukraine après les États-Unis.

En quête d'économies budgétaires sur fond de dispute entre partis de coalition, le ministère des Finances avait indiqué cet été qu'il serait difficile de dégager des fonds supplémentaires cette année.

Dans le budget de l'an prochain, actuellement en débat au Parlement, la somme prévue pour la fourniture d'équipements militaires à Kiev a été quasiment divisée par deux, à 4 milliards d'euros, suscitant de vives critiques en Allemagne et provoquant l'inquiétude des autres alliés de Kiev.

Olaf Scholz avait cependant démenti tout gel de l'aide à l'Ukraine, assurant rester pleinement engagé dans le soutien au pays.

Les 400 millions supplémentaires doivent être mis à disposition "sans délai" afin qu'ils puissent encore "avoir un impact sur le champ de bataille en Ukraine, principalement au cours de l'année 2024", écrit le secrétaire d'Etat aux Finances Florian Toncar dans le courrier adressé à la commission du budget du Bundestag, qui doit formellement approuver cette enveloppe.

"Les succès remportés par les forces russes durant les mois d'hiver ont aggravé la situation militaire de l'Ukraine depuis le début de l'année, tout comme l'interruption pendant plusieurs mois du soutien de différents États", observe encore le courrier.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 18 septembre 2024 à 19h GMT ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Les forces russes grignotent du terrain, particulièrement dans l'est ukrainien, où elles revendiquent quasi quotidiennement la prise de villages. Elles occupent environ 18% du territoire ukrainien, et Moscou revendique l'annexion de quatre régions d'Ukraine, outre la Crimée déjà annexée en 2014. De son côté, l'Ukraine a lancé le 6 août une attaque surprise dans la région russe de Koursk, s'emparant de plusieurs centaines de kilomètres carrés et de dizaines de localités.