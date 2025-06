Guerre en Ukraine : l'Allemagne met près de 2 milliards d'euros sur la table, mais écarte l'envoi de missiles Taurus

Moscou avait averti par avance que des livraisons de missiles Taurus seraient considérées comme une implication de Berlin dans la guerre.

Volodymyr Zelensky et Boris Pistorius à Kiev, en Ukraine, le 12 juin 2025. ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

L'Allemagne ne fournira finalement pas de missile à longue portée Taurus à l'Ukraine, a indiqué jeudi 12 juin le ministre allemand de la Défense, en visite à Kiev. Berlin a toutefois promis une enveloppe d'aide militaire supplémentaire de 1,9 milliard d'euros et de participer à la fabrication de systèmes de tir à longue portée sur le territoire ukrainien.

"Nous planifions (de verser) 1,9 milliard d'euros supplémentaires", a dit lors d'une conférence de presse Boris Pistorius. "Au total, l'Allemagne soutiendra cette année l'Ukraine à hauteur d'environ 9 milliards d'euros" , a ajouté le ministre, qui effectue sa première visite en Ukraine sous le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz.

La nouvelle enveloppe de l'Allemagne, deuxième fournisseur d'aide à l'Ukraine derrière les États-Unis, doit encore être validée par le parlement, a précisé Boris Pistorius qui s'exprimait aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"L'Allemagne est prête à prendre en charge, ou à participer au financement, des systèmes de tir à longue portée qui sont produits en Ukraine ", selon les termes d'un accord avec Kiev déjà annoncé mi-mai, a précisé Boris Pistorius. Des fonds seront également mis à disposition du gouvernement ukrainien pour qu'il puisse "acheter du matériel auprès de l'industrie d'armement ukrainienne, qui pourra ainsi mieux exploiter ses capacités", a-t-il ajouté.

Les missiles prêts "dans les prochains mois"

En revanche, interrogé pour savoir si l'Allemagne comptait livrer des missiles Taurus à l'Ukraine, Boris Pistorius a répondu : "Vous me demandez si nous l'envisageons, ma réponse est non" . Kiev réclame, en vain, depuis plus d'un an, la livraison par Berlin de ces missiles de croisière allemands d'une portée de plus de 500 km.

Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz s'y est toujours refusé. Son successeur Friedrich Merz, en fonction depuis début mai, s'était prononcé pour la livraison de ces armes permettant d'atteindre le territoire russe mais a finalement opté pour une aide à la production en Ukraine de missiles longue portée par l'industrie d'armement locale. Les premiers système de ce type seront prêts "dans les prochains mois", a dit Boris Pistorius jeudi. Moscou avait averti par avance que des livraisons de missiles Taurus seraient considérées comme une implication de Berlin dans la guerre.

Le déplacement à Kiev du ministre allemand intervient au moment où l'Ukraine subit une vague d'intenses bombardements russes et où les négociations entre les deux pays sont au point mort.

"Personne ne peut sérieusement croire que Vladimir Poutine soit actuellement intéressé par des discussions sérieuses sur un cessez-le-feu, une trêve ou même la paix", a constaté le ministre. "Nous devons prendre acte de l'absence de volonté de la Russie de rechercher la paix", en renforçant l'aide à l'Ukraine et la pression sur la Russie, a-t-il dit.