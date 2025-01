Guerre en Ukraine : Kiev s'attaque aux réseaux de fuite à l'étranger des réfractaires à la mobilisation

Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter leur pays, sauf exception. Mais on estime que des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont quitté le pays.

Des militaires ukrainiens en Ukraine, le 15 janvier 2025. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Confrontée à d'importantes difficultés à mobiliser des troupes pour regarnir les rangs de son armée, l'Ukraine s'attaque aux réseaux qui permettent la fuite à l'étranger d'hommes réfractaires à la mobilisation militaire. La police ukrainienne a annoncé vendredi 17 janvier mener "plus de 200 perquisitions".

"La police (...) a commencé à mener des perquisitions dans 19 régions d'Ukraine chez des personnes impliquées", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'Ukraine, qui se bat depuis trois ans contre l'invasion russe, peine à regarnir les rangs de son armée qui souffre de lourdes pertes et des désertions face aux troupes russes plus nombreuses et mieux équipées qui gagnent depuis des mois du terrain, en particulier dans l'est du pays.

La semaine dernière, la police avait déjà annoncé effectuer plus de 600 perquisitions, première étape d' une "opération spéciale" destinée à démanteler les réseaux aidant les réfractaires à l'armée à passer la frontière illégalement.

Faux papiers et pots-de-vin

Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter leur pays, sauf exception. Ceux voulant échapper à une éventuelle mobilisation franchissent donc la frontière illégalement. Des estimations officieuses font état de milliers, voire de dizaines de milliers, d'Ukrainiens ayant pu partir illégalement grâce à des passeurs, à de faux papiers ou à des pots-de-vins versés aux gardes-frontières. Des dizaines d'entre eux ont perdu la vie en tentant de traverser des rivières frontalières à la nage.

Émaillé de scandales, le système de mobilisation militaire est très critiqué en Ukraine et largement considéré comme inefficace, corrompu et injuste, ce qui a poussé le président Volodymyr Zelensky à limoger en 2023 tous les responsables régionaux chargés de la mobilisation.