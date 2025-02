Guerre en Ukraine : "Inimaginable" que la Russie réintègre le G7 aujourd'hui, comme le souhaite Donald Trump, selon la France

Jean-Noël Barrot à Addis Abeba, en Éthiopie, le 29 novembre 2024. ( AFP / AMANUEL SILESHI )

"La Russie veut-elle apparaître comme une démocratie avancée ? Non", a justifié Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, sur LCI dimanche 16 février.

C'est un grand "non" pour la France. Dimanche 16 février, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a jugé "inimaginable" que la Russie réintègre aujourd'hui le G7, comme l'a souhaité le président américain Donald Trump.

"Aujourd'hui, c'est inimaginable. Le G7, c'est le groupe des grandes démocraties les plus avancées. la Russie veut-elle apparaître comme une démocratie avancée ? Non", donc "aujourd'hui, ce n'est pas acceptable", a déclaré Jean-Noël Barrot sur la chaîne LCI. La Russie "se comporte de moins en moins comme une démocratie, elle agresse de manière décomplexée et désinhibée d'autres membres du G7, donc ce n'est pas acceptable", a-t-il poursuivi.

Donald Trump "adorerait qu'il revienne"

Au lendemain d'une conversation téléphonique spectaculaire avec son homologue russe Vladimir Poutine mercredi dernier, Donald Trump a plaidé pour réintégrer la Russie dans le G7, qui redeviendrait le G8, et qualifié son exclusion d'"erreur". "J'adorerais qu'il revienne", a-t-il dit à propos de son homologue russe et de ce format diplomatique dont la Russie avait été exclue après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Jean-Noël Barrot n'a pas exclu une réintégration de Moscou si une "paix juste et durable" était trouvée en Ukraine. "A l'avenir, pourquoi pas ?" a-t-il dit. "La responsabilité de cette guerre (contre l'Ukraine) pèse sur les épaules de Poutine, ce n'est pas le peuple russe qui s'est lancée dans cette guerre. Si, quand nous aurons créé les conditions d'une paix juste et durable, nous parvenons à renouer avec le peuple russe, d'autres relations diplomatiques sont envisageables", a-t-il dit.