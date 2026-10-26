Guerre en Ukraine : des réunions prévues en novembre entre Kiev Moscou et Washington, le Kremlin ne prévoit pas ralentir ses opérations

"Nos forces armées continuent de mener des frappes massives contre le complexe militaro-industriel ukrainien. De son côté, le régime de Kiev poursuit également toutes ses actions similaires", a souligné le Kremlin.

Dmitri Peskov à Moscou, en Russie, le 3 juin 2026. ( POOL / RAMIL SITDIKOV )

Des trêves humanitaires localisées, mais pas de ralentissement des opérations militaires. La Russie a prévenu lundi 26 octobre que les négociations trilatérales prévues en novembre entre Moscou, Kiev et Washington n'allaient pas influer sur le niveau d'engagement des belligérants. Le Kremlin s'est toutefois ouvert à d'autres trêves humanitaires après celle prévue dans la ville d'Olechky.

"La décision de reprendre les négociations trilatérales n'implique aucune restriction des opérations militaires ", a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d'un point-presse quotidien auquel participait l' AFP . "Nos forces armées continuent de mener des frappes massives contre le complexe militaro-industriel ukrainien. De son côté, le régime de Kiev poursuit également toutes ses actions similaires", a-t-il poursuivi.

Des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine sous médiation américaine sont "prévues" en novembre à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis, avait indiqué vendredi le Kremlin.

Trêve à Olechky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ensuite déclaré qu' une réunion trilatérale était convenue "dans la première quinzaine de novembre" , mais n'a pas confirmé qu'elle se tiendrait aux Émirats arabes unis.

Lundi, Dmitri Peskov a par ailleurs indiqué que la Russie était disposée à mener d'autres trêves humanitaires après celle qui doit débuter mardi dans la ville d'Olechky, sous contrôle russe dans la région ukrainienne de Kherson (sud). Vendredi, la Première dame américaine Melania Trump avait annoncé cette trêve à Olechky qui vise à apporter de l'aide humanitaire à ses habitants, isolés à cause des combats, et à évacuer ceux qui le souhaitent.

"Bien sûr, cela pourrait devenir un précédent (...) dans un objectif humanitaire", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réitérant que la Russie appréciait "hautement" les efforts des négociateurs américains , notamment ceux de Melania Trump.

Cette trêve très localisée à Olechky survient dans le contexte d'un rapprochement de son mari, le président Donald Trump, des positions de la Russie, au grand dam de l'Ukraine et de ses alliés européens.