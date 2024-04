Guerre en Ukraine : dans Marioupol occupée par les Russes, des entreprises allemandes participent à la "reconstruction", selon une enquête

Mis en cause, le groupe Knauf affirme "respecter toutes les sanctions de l'UE, de la Grande-Bretagne et des États-Unis contre la Russie".

Un chantier à Marioupol, en Ukraine, le 4 avril 2024. ( AFP / STRINGER )

Marioupol était tombée après deux mois d'un terrible siège, au début de la guerre en Ukraine, qui avait provoqué de dizaines de milliers de morts. Aujourd'hui, la propagande russe vante la reconstruction de cette ville qui comptait plus de 400.000 habitants avant le conflit. Une enquête de la presse allemande révèle jeudi 4 avril que deux entreprises allemandes de construction participent à des chantiers initiés par les autorités russes à Marioupol.

Le groupe Knauf, présenté comme le leader mondial de la production de plaques de plâtres , et l'entreprise WKB Systems, qui produit du béton cellulaire , fournissent des matériaux pour ces chantiers, selon cette enquête du magazine Monitor programmée jeudi soir sur la chaîne de télévision publique ARD .

Le magazine dit avoir analysé de nombreuses images de chantiers où apparaissent les logos de Knauf et des rapports d'activité détaillés , attestant de l'activité du fabricant dans cette grande ville portuaire située dans l'Est de l'Ukraine, cible des forces russes dès le premier jour de l'invasion le 24 février 2022 et tombée sous leur contrôle après plus de deux mois de siège, au prix de dizaines de milliers de morts et d'une destruction quasi-totale.

Le magazine cite également "un distributeur officiel de Knauf qui fait la promotion d'un projet d'immeuble d'habitation à Marioupol , construit avec des produits Knauf pour le compte du ministère russe de la Défense".

Un groupe très présent en Russie

Les produits de l'entreprise WKB Systems, dont l'actionnaire principal est l'homme d'affaires russe Viktor Budarin, ont également été identifiés sur les chantiers de Marioupol, selon le magazine.

Dans une déclaration transmise à l' AFP , l e groupe Knauf affirme "respecter toutes les sanctions de l'UE, de la Grande-Bretagne et des États-Unis contre la Russie" . Le groupe bavarois, très présent en Russie avec 14 sites de production et 4.000 employés, explique avoir "décidé de rester sur le marché russe jusqu'à nouvel ordre", invoquant "sa responsabilité" envers ses salariés locaux. De nombreuses entreprises occidentales, dont d'importants groupes allemands, ont cessé, parfois cédé, leurs activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine.

Depuis la conquête de Marioupol, la Russie a présenté un plan pour la reconstruction de la ville qui comptait avant l'offensive militaire plus de 400.000 habitants.

Cette "soi-disant 'reconstruction' ne sert qu'à la propagande russe" , a déclaré à l' AFP le ministère allemand des Affaires étrangères interrogé sur la participation alléguée d'entreprises allemandes à des chantiers. "Toute entreprise qui y participe doit se demander au service de qui elle se met", a ajouté le ministère.

Le ministère allemand de l'Économie a estimé auprès de l' AFP que "les autorités d'enquête compétentes (police judiciaire des douanes, ministère public) doivent rapidement clarifier les faits et déterminer s'il y a eu violation des sanctions".