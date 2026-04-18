 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre en Iran: hausse de 4 à 5% des prix en rayon à venir, selon l'UFC Que Choisir
information fournie par AFP 18/04/2026 à 09:39

La hausse des prix "ne sera pas du même ordre de grandeur" que celle connue à la suite de la guerre en Ukraine en 2022-2023, selon l'UFC Que Choisir ( AFP / DENIS CHARLET )

La hausse des prix "ne sera pas du même ordre de grandeur" que celle connue à la suite de la guerre en Ukraine en 2022-2023, selon l'UFC Que Choisir ( AFP / DENIS CHARLET )

Le directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir estime à 4 à 5% la hausse des prix en rayon dans les mois à venir, à la suite de la guerre en Iran.

La hausse sera probablement de "4 à 5% (...) dans les mois à venir dans les prix en rayon", mais "lissé sur plusieurs mois", a déclaré Grégory Caret, interrogé sur RMC.

Les industriels et la grande distribution signent un accord au 1er mars qui fixe les prix sur toute l'année, mais "il y a quand même des clauses de révision obligatoires", souligne M. Caret. Si le prix de l'énergie et des engrais flambe, "on doit rouvrir les négociations et ça doit être répercuté dans les prix", explique-t-il.

À court terme, les premiers touchés seront "les produits qui ont le taux de rotation les plus rapides, c'est-à-dire ceux qui ont des dates de péremption courtes: les produits laitiers, les produits frais, les yaourts, etc.", estime le directeur de l'Observatoire de la consommation.

Le géant laitier français Lactalis (marques Président, Lactel, Galbani) a ainsi annoncé jeudi qu'il allait devoir "répercuter" l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur ses prix de vente aux consommateurs, tout en cherchant à le "minimiser en fonction des catégories" de produits.

Viendront ensuite les autres rayons: "tout ce qui est aussi hygiène, beauté, parce qu'il y a beaucoup d'hydrocarbures dans ces produits, des emballages, et même dans la fabrication de ces produits", indique M. Caret.

M. Caret assure cependant que la hausse "ne sera pas du même ordre de grandeur" que celle connue à la suite de la guerre en Ukraine en 2022-2023, c'est-à-dire "20-25% de hausse en un peu plus d'un an".

Concernant la hausse du carburant, très forte depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février mais qui s'est quelque peu modérée ces derniers jours, avec l'annonce d'un cessez-le-feu puis de la réouverture du détroit d'Ormuz, il prévient que les Français seront amenés à faire "des arbitrages", et devront "renoncer à consommer pour privilégier l'essentiel: le transport, l'énergie de chauffage, l'alimentaire".

Prix de l'energie
Ecowatt
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du mouvement houthi, soutenu par Téhéran, lors d'un rassemblement en soutien à l'Iran et au Liban, à Sanaa, le 17 avril 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 19.04.2026 03:00 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, après le début d'un cessez-le-feu au Liban et la décision de l'Iran de verrouiller à nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain. - Des "progrès" dans les négociations, mais de "nombreuses ... Lire la suite

  • Le sergent-chef Florian Montorio, rattaché au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dans le sud-ouest de la France, a été tué samedi dans le Sud du Liban, dans une embuscade contre des Casques bleus ( @Armee_Gouv (X account of France's Defence Ministry) / Handout )
    Liban: un Casque bleu français tué dans une embuscade attribuée au Hezbollah
    information fournie par AFP 18.04.2026 23:11 

    Un militaire français a été tué et trois autres soldats français blessés samedi, dans le sud du Liban, dans une embuscade contre des Casques bleus de la Finul attribuée au Hezbollah. "La Nation s'incline avec respect et adresse son soutien aux familles de nos soldats ... Lire la suite

  • Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou et la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet (R) à l'issue d'une réunion à Paris le 13 avril 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le ministre du Travail écarte l'idée d'un 8 mars férié
    information fournie par AFP 18.04.2026 22:22 

    Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou écarte, dans une interview à la Tribune Dimanche, l'idée, portée par la CGT, d'instaurer un nouveau jour férié le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. En plein débat sur la possibilité pour les boulangers ... Lire la suite

  • Plus de 300 auteurs et acteurs du monde de l'édition appellent dans une tribune publiée par la Tribune Dimanche à la création d'une "clause de conscience" dans leur secteur ( AFP / Joel Saget )
    Grasset: 300 auteurs appellent à la création d'une "clause de conscience" dans l'édition
    information fournie par AFP 18.04.2026 21:27 

    Plus de 300 auteurs et acteurs du monde de l'édition, emmenés par Leïla Slimani, Virginie Despentes et Emmanuel Carrère, appellent dans une tribune publiée par la Tribune Dimanche à la création d'une "clause de conscience" dans leur secteur, après le "licenciement" ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank