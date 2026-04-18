"Des gens ordinaires avec des pouvoirs extraordinaires": une proc' se livre dans un polar

La magistrate et autrice française Valentine Vendôme à Paris, le 13 avril 2026 ( AFP / Joel Saget )

Robe noire et Louboutin: magistrate en région parisienne, la substitute du procureur Valentine Vendôme exorcise ses démons et se lance en littérature par la grande porte, avec un polar de choc sous le patronage de Michel Houellebecq.

Rares sont les polars qui mettent en scène un procureur, pourtant au cœur de la machine judiciaire. Encore plus rares sont ceux dont le héros est une magistrate, pourtant largement majoritaires dans les tribunaux.

"Panthères", aux éditions Michel Lafon, y remédie. Son autrice, Valentine Vendôme, 40 ans, est substitute du procureur en banlieue parisienne, puis dans la capitale, depuis plusieurs années. Elle a choisi son nom de plume en référence à la place Vendôme, où se côtoient la Chancellerie et les boutiques de luxe.

"La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est un procureur et n'osent pas le dire", sourit la femme de lettres et de droit, rencontrée par l'AFP. "J'avais peut-être cette idée de raconter ce qu'on fait au quotidien au parquet. Le procureur, c'est quand même fondamental dans les enquêtes, mais les polars ne sont jamais abordés de ce point de vue-là".

Dans "Panthères", la vice-procureure Maxime Saint-Clair, double de fiction de l'autrice, se jette à corps perdu dans une enquête après la découverte de deux corps, celui d'un enfant et de sa mère.

Relations avec les juges d'instruction, les flics et avocats... Le polar scrute le quotidien pas toujours glamour d'un tribunal. "Je voulais répondre aux critiques auxquelles la magistrature fait face, comme quoi on serait des gens hors sol, pas du tout conscients des réalités", confie l'autrice. "Alors qu'en fait, on patauge dans la gadoue toute la journée !".

- "Pas indemne" -

"En fait la justice, c'est des gens assez ordinaires avec des pouvoirs extraordinaires", poursuit-elle. Pour l'incarner, Valentine Vendôme, magistrate qui n'a pas sa langue dans sa poche, invente un double haut en couleur, amoureuse de mode et d'escarpins.

"On se dit qu'un procureur, c'est un homme entre deux âges, en costume trois pièces avec une voix grave... Alors qu'en fait, les chiffres montrent plutôt qu'il s'agit majoritairement d'une femme, jeune. Et je voulais montrer que dans cette catégorie-là, être confrontée à la violence des hommes, ce n'est pas rien".

Des magistrats assistent à l'installation du nouveau président du tribunal judiciaire de Paris, le 29 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Elle ne s'étendra pas sur "les failles et les blessures" qui accompagnent tout magistrat, mais veut montrer qu'un proc' doit "faire avec ses traumas". Dans le livre, ce sont les blessures de l'enfance qui menacent de jouer des tours à l'héroïne: "qu'est-ce que ça peut être de rendre la justice quand, à soi-même, justice n'a pas été rendue?", s'interroge l'autrice.

"Les dossiers extrêmement durs, cruels, tragiques, c'est quand même le lot des parquetiers", ces magistrats qui représentent l'accusation et les intérêts de la société, témoigne Valentine Vendôme. "On n'en sort pas indemne."

Pour tenir, cette fille de professeure de lettres à la fac et d'un général de gendarmerie compte sur la justice et la littérature, mais aussi le cinéma.

Ou le rap. "Avant une audience compliquée, j'en écoute, ça me met dans un mindset (état d'esprit, ndlr) guerrier, un peu combatif."

A l'audience, face aux prévenus, elle cite d'ailleurs volontiers Booba ou IAM. "En une formule, leurs punchlines disent toute une vérité", souligne-t-elle.

L'œuvre de Valentine Vendôme a tapé dans l’œil d'une figure des lettres, Michel Houellebecq, qui lui a proposé de relire son manuscrit. Offre acceptée! "C'est un fana de justice. Tous les passages sur cette procureure fougueuse et désirante lui avaient beaucoup plu je crois", sourit Valentine Vendôme.