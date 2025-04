Guerre commerciale : le Medef appelle à une riposte prudente de l'Europe et demande un soutien pour les secteurs touchés par les droits de douane

L'Europe "a besoin d'être ferme sans insulter l'avenir", a prévenu le président du syndicat patronal.

Patrick Martin à Paris, le 31 mars 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Attention à la surenchère". Le président du Medef, Patrick Martin, a estimé que l'Europe devait rester unie et opposer une "riposte graduée" aux droits de douanes décidés par Donald Trump, dans un entretien à Ouest France samedi 5 avril.

"L'Europe doit bien sûr parler d'une seule voix. Elle a besoin d'être ferme, réactive sans insulter l'avenir. Attention à la surenchère. La riposte a besoin d’être graduée", a estimé Patrick Martin dans cet entretien mis en ligne sur le site du journal.

"La France et l'Europe doivent, en parallèle, mettre en place des mesures de soutien aux secteurs impactés et plus largement accélérer leur stratégie de compétitivité et de diversification. Nous devons aussi aller chercher d'autres marchés d'export en Amérique du Sud, au Canada, en Asie...", a poursuivi le patron du Medef.

Toutefois selon lui, si "les mesures annoncées par Donald Trump sont d'une extrême gravité pour l'économie européenne, et très probablement pour l'économie américaine elle-même", "ce n'est pas la fin de l'histoire" car "les Américains (sont) très pragmatiques".

Un "regrettable durcissement des relations commerciales"

Interrogé sur la lettre adressée par l'ambassade américaine aux grandes entreprises leur demandant de mettre fin à leur politique de discrimination positive, il a répondu "il faut d'abord essayer de comprendre le sens de cette lettre".

"Certaines grandes entreprises qui travaillent aux États-Unis ne l'ont pas reçue (...) Le décret mentionné a-t-il une portée extraterritoriale ? S'applique-t-il aux seuls prestataires de l'ambassade ou à toutes les filiales présentes aux États-Unis, ou aux groupes dans leur ensemble", s'est-il demandé. "Quoi qu'il en soit, cela s'ajoute au regrettable durcissement des relations commerciales que l'on observe depuis le 20 janvier" a ajouté la patron de l’organisation patronale.

Il a également estimé que dans ce contexte, l'urgence pour la France était "d'abaisser de manière très volontariste nos dépenses publiques" .

"Nous sommes recordman du monde des dépenses publiques avec en regard des performances médiocres en termes d'emploi, de croissance, de balance commerciale et d'efficience des dépenses publiques et donc des dépenses sociales. La pression financière est telle que nous ne pouvons plus nous dérober", a-t-il martelé.