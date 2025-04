Guerre commerciale : Donald Trump peut-il mettre fin à l'hégémonie du dollar dans le monde ?

Donald Trump contribue à "saper les fondements de la domination du dollar" et à ternir la réputation des États-Unis, estime un ancien haut responsable au Trésor américain.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 16 avril 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

L'offensive commerciale de Donald Trump menace l'économie américaine et mondiale. La guerre qu'il a déclenché contre la quasi-totalité des partenaires commerciaux des États-Unis fait vaciller le dollar, qui conserve pour le moment son statut de devise incontournable dans les échanges et les réserves mondiales. Pour combien de temps ?

• Le dollar est-il encore tout puissant ?

Le billet vert, dont la force repose sur la puissance économique et politique des États-Unis, reste une valeur refuge privilégiée en période de crise ou de conflit. Il représentait encore 58% des réserves de change des banques centrales mondiales au dernier trimestre 2024 , selon le Fonds monétaire international. Une part toujours dominante, mais en recul par rapport à 1999, où il atteignait 71%.

Au niveau mondial, près de la moitié de la valeur des paiements interbancaires internationaux est échangée en dollars américains , contre 22% en euros, 7% en livres sterling et 4% en yuans chinois, selon les données du réseau de paiements SWIFT pour février. Par ailleurs, de nombreuses matières premières stratégiques, comme le pétrole, sont libellées en dollars, renforçant sa position centrale dans le commerce international.

Cependant, la récente baisse de la devise américaine, chamboulée par les marchés, laisse entrevoir un discrédit "au moins temporaire" de son statut de valeur refuge , au profit d'actifs jugés plus sûrs comme le franc suisse, le yen japonais ou l'or, observe Ryan Chahrour, professeur à l'université Cornell, interrogé par l' AFP .

Le billet vert a perdu environ 4% de sa valeur face à l'euro en quelques jours après l'entrée en vigueur d'une nouvelle salve de droits de douane américains le 9 avril.

• Un "privilège exorbitant" ?

La livre sterling a longtemps dominé les échanges internationaux, portée par la puissance industrielle du Royaume-Uni à partir du XIXe siècle. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe en ruine a besoin criant de liquidités. Et face à elle, les États-Unis sont en position de force.

Le dollar s'impose dès lors comme la nouvelle devise de référence dans le cadre des accords de Bretton-Woods de 1944, qui posent les bases du système monétaire international. De nombreux pays choisissent d'y arrimer leur monnaie.

La demande en dollars permet aux États-Unis d'emprunter à tour de bras, en théorie sans limite -sa dette reste à ce jour massivement détenue par des investisseurs étrangers. Ce statut finira pas être qualifié de "privilège exorbitant" dans les années 60 par Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre français des Finances, ensuite élu président de la République.

En revanche, la force du billet vert renchérit les exportations américaines, au détriment de leur compétitivité, le conseiller de Donald Trump, Stephen Miran, envisage d'ailleurs une grande réforme mondiale visant à déprécier la devise américaine.

Dans le même temps, plusieurs banques centrales ont amorcé un processus de "dédollarisation" de leurs réserves. L'une des raisons est, qu'en étant dépendant du dollar, pays et entreprises s'exposent aux sanctions américaines et internationales, comme l'a illustré le gel des réserves de change russes à l'étranger après l'invasion de l'Ukraine début 2022.

• Pourquoi Trump fait trembler le dollar ?

La devise américaine a d'abord été soutenue par la perspective d'un renforcement de l'inflation américaine sous l'impulsion de Donald Trump. Mais la salve de droits de douane imposés par la Maison Blanche, puis les mesures de rétorsion chinoises, alimentent désormais les craintes sur la croissance américaine et font vaciller les marchés.

La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait être tentée à terme d'abaisser ses taux d'intérêts afin de soutenir une économie à la peine, une perspective qui plombe aussi le cours du billet vert.

Une autre crainte émerge : celle que la Fed ne joue plus pleinement son rôle de prêteur de dernier ressort en limitant la mise à disposition des dollars aux autres banques centrales.

Donald Trump contribue à "saper les fondements de la domination du dollar" et à ternir la réputation des États-Unis, estime Mark Sobel, ancien haut responsable au Trésor américain. Selon lui, le président fragilise la solidité économique du pays par sa politique commerciale et économique , mais aussi en remettant en cause l'État de droit et en ne se comportant "ni comme un partenaire fiable, ni comme un allié de confiance".

• Quelles alternatives ?

Selon Mark Sobel, "il est prématuré de dire que la domination du dollar est en train de disparaître ou qu'il a perdu son statut mondial, car il n'existe pas d'alternatives crédibles".

"Il n'est pas encore temps d'écrire la nécrologie" du dollar, renchérit Stefan Lewellen, de l'université d'État de Pennsylvanie, interrogé par l' AFP . L'euro reste "gouverné par des nations individuelles qui peuvent avoir des difficultés à coopérer", souligne-t-il.

Les dollars canadien et australien, ou encore le franc suisse, sont limités par la taille modeste de leurs marchés.

Quant au yuan, il reste sous le strict contrôle de Pékin, entre absence de convertibilité libre et restrictions sur les mouvements de capitaux.