Guerre commerciale : Bruxelles se donne deux semaines avant d'appliquer les mesures en réponses aux droits de douane de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium

"Notre objectif est de trouver un juste équilibre entre les produits, en tenant compte des intérêts des producteurs, des exportateurs et des consommateurs de l'Union européenne", selon la Commission européenne.

Donald Trump à bord d'Air Force One, le 16 mars 2025. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Pas de riposte avant la mi-avril. La Commission européenne a annoncé jeudi 20 mars reporter de deux semaines l'entrée en vigueur de ses contre-mesures visant des produits américains en réponse aux taxes de 25% décidées par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium.

"Les contre-mesures de l'UE annoncées le 12 mars prendront toutes effet à la mi-avril" , a annoncé le porte-parole de l'exécutif européen pour le commerce, Olof Gill, expliquant que cela donnerait "plus de temps" pour les négociations avec l'administration américaine.

Le jour même de l'entrée en vigueur des taxes américaines, l'UE avait annoncé des droits de douane "forts, mais proportionnés" sur une série de produits importés des États-Unis comme les bateaux, les motos ou le bourbon à partir du 1er avril. Mais, selon deux sources européennes interrogées par l' AFP , l'Espagne, la France et l'Italie, ont poussé pour gagner un peu de temps, redoutant la menace de Trump d'imposer des taxes sur les vins et autres alcools européens , en réponse aux droits de douane annoncés par Bruxelles contre le bourbon.

Selon une de ces sources, ce produit serait même finalement retiré de la liste des produits visés à partir de mi-avril. Interrogée par l' AFP , la Commission a affirmé que rien n'était encore décidé.

Réplique en deux temps

Estimant "injustifiées" et "nuisibles" les taxes introduites par Donald Trump, la Commission entend montrer les muscles pour contraindre le président américain au dialogue. La réplique européenne devait s'effectuer en deux temps . Au 1er avril, les contre-mesures de l'UE mises en place en 2018 et 2020 en réponse aux droits de douane américains du premier mandat de Donald Trump étaient automatiquement rétablies, leur suspension arrivant à expiration au 31 mars. Une deuxième salve de taxes devait entrer en application au 13 avril.

Finalement, la Commission "a décidé d'aligner le calendrier des deux séries de contre-mesures de l'UE", a expliqué Olof Gill. "En alignant les calendriers, la Commission consulte les États membres sur les deux listes simultanément. Cela laisse plus de temps pour les discussions avec l'administration américaine ", a-t-il observé.

"Notre objectif est de trouver un juste équilibre entre les produits, en tenant compte des intérêts des producteurs, des exportateurs et des consommateurs de l'Union européenne", a encore justifié le porte-parole.

"Ce changement représente un léger ajustement du calendrier et ne diminue pas l'impact de notre réponse", a-t-il affirmé, soulignant la volonté de la Commission de trouver une riposte "solide et bien calibrée aux mesures américaines , tout en minimisant l'impact négatif potentiel sur les producteurs et les consommateurs de l'UE".