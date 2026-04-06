Fraude aux aides agricoles en Grèce: Mitsotakis demande au parquet européen d'agir "sans délai"

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au Parlement, le 2 avril 2025 à Athènes ( AFP / Angelos TZORTZINIS )

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a demandé lundi au parquet européen d'engager "sans délai" d'éventuelles poursuites contre des députés, dont il a demandé la levée de l'immunité parlementaire dans le cadre d'une enquête sur une fraude présumée aux aides agricoles de l'UE.

"Je demande au Parquet européen, une fois levée l'immunité de nos députés, d'engager sans délai toutes les mesures d'instruction", a-t-il indiqué dans une déclaration retransmise à la télévision publique Εrt, en demandant au parquet de préciser "s'il entend exercer des poursuites" et "contre qui".

Affirmant s'adresser au peuple grec "sans détours ni faux-fuyants", le chef du gouvernement conservateur a réitéré que la demande de levée de l'immunité parlementaire de 11 députés par le parquet européen constituait "une évolution sérieuse".

Selon les médias grecs, les 11 députés sont tous membres de la Nouvelle-Démocratie (ND), le parti au pouvoir.

Toutefois, le Premier ministre a exprimé son soutien envers les députés de sa formation: "Une chose est certaine : aucun de nos députés n’est accusé d’avoir tiré un avantage financier", a-t-il affirmé.

Selon lui "dès le premier examen des éléments, il est clair que toutes les affaires n’ont pas la même gravité".

Le parquet européen a réclamé la levée de l'immunité parlementaire de 11 députés grecs ( AFP / Nicolas TUCAT )

Invoquant "le principe de présomption d'innoncence", il a souligné qu'"il ferait tout ce qui est de son pouvoir pour le défendre".

Deux ministres de son gouvernement et également députés ont démissionné vendredi de leurs fonctions en raison de leur implication présumée dans ce scandale qui éclabousse le camp conservateur depuis près d'un an.

Au total, quatre membres de son gouvernement ont quitté leur poste après le retrait, déjà l'an dernier, d'un ministre.

Selon les médias, leurs deux noms figurent sur la liste des députés dans le viseur de la justice européenne qui enquête également sur cinq anciens députés, un ancien ministre du Développement rural et de l'Alimentation, et un vice-ministre du Développement rural et de l'Alimentation.

Le parquet européen mène une vaste enquête sur des détournements présumés de subventions agricoles européennes depuis 2018, qui a déjà conduit à des dizaines d'arrestations.

Cette affaire implique des agriculteurs mais aussi des personnes qui se faisaient passer pour des agriculteurs, des responsables politiques et de l'organisme chargé de l'attribution de ces aides, l'OPEKEPE, aujourd'hui dissout. Désormais les

Le Premier ministre, au pouvoir depuis 2019, a pointé du doigt "le fléau des relations clientélistes" en Grèce "qui pendant des décennies se transmettaient ...) d’un gouvernement au suivant".

Il a déploré ne pas avoir "procédé plus tôt à des interventions radicales pour percer l'+abcès+".

"Ces relations clientélistes accompagnent l'État grec depuis sa création. C'est l'une des raisons principales du notre retard de notre pays par rapport à l'Europe", a-t-il fustigé.

Cette affaire a mis sous forte pression le gouvernement alors que les élections législatives, pour lesquelles M. Mitsotakis veut solliciter un troisième mandat, sont prévues l'an prochain.

Le principal parti d'opposition au parlement, le Pasok (socialiste) et d'autres partis parlementaires réclament désormais des élections anticipées.

La justice européenne a demandé la levée de l'immunité parlementaire de 11 députés pour des faits qui se seraient produits en 2021 durant le premier mandat de M. Mitsotakis, réélu en 2023 pour quatre ans.