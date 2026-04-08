Guerre au Moyen-Orient : le prix de référence du gaz va augmenter en mai de 15,4% pour la majorité des abonnés

La facture va augmenter de 6,19 euros pour les trois-quarts des abonnés.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le prix de référence du gaz va augmenter de 15,4% à compter du 1er mai dans pour refléter la flambée des cours dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé mercredi 8 avril la commission de régulation de l'énergie (CRE), gendarme du secteur.

Cette hausse du "prix repère" du gaz concernera les quelque 7,5 millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen qui varie tous les mois. Ainsi, 73% des abonnés résidentiels au gaz verront leur facture mensuelle augmenter de 6,19 euros TTC en moyenne au mois de mai, a indiqué la CRE dans un communiqué.

L'autorité administrative indépendante rappelle que "cette hausse intervient au printemps, période à laquelle il est moins nécessaire de recourir au chauffage , atténuant l'impact sur la facture des ménages".

Doublement des prix du gaz

Cette augmentation est la "conséquence de la hausse des prix sur les marchés du gaz qui ont ponctuellement doublé", en raison de la guerre au Moyen-Orient, faisant donc évoluer la part "approvisionnement", l'une des trois composantes de la facture à côté des taxes et des coûts d'acheminement, a-t-elle aussi précisé.

Le calcul de la part "approvisionnement" repose sur une combinaison de prix de marchés moyens constatés lors des deux mois précédents, soit pour mai 2026, ceux de février et mars. En conséquence, le prix repère augmentera en moyenne à 160,54 €/MWh TTC au 1er mai contre 139,12 €/MWh au 1er avril.

Depuis la disparition des prix réglementés du prix du gaz, le "prix repère de vente de gaz (PRVG)" constitue une sorte de boussole pour aider les consommateurs à s'orienter sur le marché et à comparer les offres des fournisseurs.

En revanche, les 27% d'abonnés ayant souscrit à une offre à prix fixe "ne se verront donc pas appliquer cette augmentation pendant la durée de leur contrat".