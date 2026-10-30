Guerre au Moyen-Orient : des médiateurs qataris de retour en Iran - responsable

Des médiateurs qataris sont retournés vendredi à Téhéran dans le cadre des efforts visant à parvenir à un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré à Reuters une source au fait des négociations.

Ces pourparlers sont menés en coordination avec les États-Unis, a précisé cette source.

Le Qatar a présenté dimanche un projet de plan de paix à l'Iran, selon un responsable informé. Mais un haut responsable iranien a rejeté ces propositions, les jugeant "inacceptables", et a déclaré que Téhéran ne changerait pas de position sur le nucléaire.

Washington souhaite que les questions liées au programme nucléaire iranien soient abordées dès le début des négociations, tandis que Téhéran exige que les États-Unis mettent d'abord fin au blocus des ports iraniens et lèvent les sanctions sur les exportations de pétrole.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré mercredi que Téhéran restait en contact étroit avec les médiateurs afin d'examiner les idées susceptibles de permettre la mise en oeuvre de sa propre proposition visant à mettre fin au conflit.

Après des informations de la presse américaine sur des échanges entre le vice-président J.D. Vance et les autorités iraniennes, Donald Trump a déclaré jeudi que les discussions portaient uniquement sur la livraison éventuelle de produits médicaux.

(Andrew Mills, rédigé par Tala Ramadan ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)