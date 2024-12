information fournie par So Foot • 15/12/2024 à 11:26

Guéri du cancer, un ancien joueur de la Juventus prend sa retraite à 26 ans

Champion d’Italie.

À 26 ans, Simone Muratore a annoncé sa retraite sportive . Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est pourtant synonyme de courage en Italie. En effet, l’ancien milieu de la Juventus (quatre apparitions lors de la saison 2019-2020) s’est remis d’une terrible tumeur cérébrale (neuroctyome du ventricule gauche) détectée en 2021 alors qu’il évoluait à Tondela, en première division portugaise. Après une intervention chirurgicale délicate et un lourd traitement, Muratore est parvenu à vaincre la maladie. Pour le football, en revanche, il lui est devenu difficile de réaliser les efforts.physiques nécessaires, l’obligeant donc à raccrocher les bottes comme il l’a annoncé dans un communiqué ce samedi : « J’ai eu la chance de jouer avec des mecs extraordinaires, des champions, sur le terrain mais surtout en dehors, et personne ne me l’enlèvera jamais. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai pu réaliser sur ce rectangle vert, avec des coéquipiers qui sont ensuite devenus mes amis. » …

AB pour SOFOOT.com