Groupe Casino: le patron de Monoprix, enseigne phare, remplacé

Le directeur général du groupe Casino Philippe Palazzi va devenir président de Monoprix et Naturalia, la première entité changeant également de directeur général à compter du 24 septembre, selon un communiqué mardi.

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

A compter de cette date, Philippe Palazzi "présidera désormais Monoprix et Naturalia, afin de garantir la cohérence des choix stratégiques de ces marques avec le nouveau positionnement du groupe", indique le groupe Casino.

Philippe Palazzi remercie "sincèrement Guillaume Sénéclauze", le précédent patron de l'enseigne phare du groupe comptant aussi les enseignes Franprix, CDiscount, Vival ou Spar, "pour son fort investissement personnel et sa contribution au rayonnement de la marque Monoprix", ajoute le communiqué.

Dans un courrier interne à l'entreprise et que l'AFP a pu consulter, Philippe Palazzi explique vouloir "fixer un nouveau cap" à la tête de l'enseigne, souhaitant notamment "rassembler (les) efforts autour d'une stratégie claire et partagée", "installer un esprit d'équipe plus transversal", "renforcer les synergies au sein de Monoprix et avec les autres entités du groupe".

Celui qui veut faire du groupe Casino un "champion de la proximité" via notamment l'exploitation de magasins en franchise y explique aussi vouloir "améliorer l'attention portée à nos franchisés actuels et futurs".

Guillaume Sénéclauze, nommé à la tête de Monoprix par l'ancien patron Jean-Charles Naouri, avait été confirmé à son poste lorsque le groupe était tombé dans l'escarcelle de nouveaux actionnaires emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, mi-2024.

Alfred Hawawini, "précédemment directeur de la stratégie du groupe Casino est nommé directeur général de Monoprix". Il devra "déployer le nouveau plan stratégique qui devra permettra d'améliorer la performance opérationnelle de la marque".

Quant à Naturalia, jusque-là intégrée au groupe Monoprix, elle sera "élevée au rang des autres marques" et son directeur général Richard Jolivet, rapportera à Philippe Palazzi et "poursuivra (...) le redressement positivement engagé ces derniers mois".

Le poste de directeur de la stratégie du groupe Casino "n'est pas remplacé à l'identique au sein du comité exécutif, qui comptera dorénavant 11 membres", précise encore le groupe dans son communiqué.

Casino employait encore fin 2022 quelque 200.000 personnes dans le monde, dont 50.000 en France, avant de multiplier les cessions pour endiguer un endettement devenu insoutenable. Ses effectifs sont passés sous les 30.000 salariés avant même le PSE en cours de discussion, dont l'ampleur devrait être connue précisément fin septembre.

Plusieurs sources syndicales ont indiqué début septembre à l'AFP que plus de 3.000 postes étaient menacés. La direction du groupe de distribution a refusé de confirmer ou de démentir ces chiffres, mais a assuré que "tous les postes supprimés ne se traduiraient pas par des licenciements secs". Jusque-là, elle donnait une fourchette large de réduction comprise entre 1.293 à 3.267 postes.