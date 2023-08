Groupe Bridge : trois Ehpad placés sous administration provisoire

Des inspections ont donné lieu à une mise sous administration provisoire de trois Ehpad du groupe Bridge dans le Haut-Rhin. L'agence régionale de santé (ARS) et le conseil départemental y ont relevé des « dysfonctionnements » mettant « en danger » les résidents.

Lors de plusieurs missions d'inspection menées entre mai 2022 et août 2023 dans les Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les Fontaines des communes de Lutterbach, de Kembs et de Horbourg-Wihr, l'ARS et la collectivité européenne d'Alsace (CEA) « ont constaté des dysfonctionnements qui détériorent gravement la qualité de la prise en charge des résidents et les mettent ainsi en danger », a annoncé l'ARS à l'AFP, confirmant une information du journal L'Alsace .

Les trois établissements, qui accueillent 214 résidents au total, étaient jusqu'ici gérés par la société Les Fontaines Ehpad, dont le groupe Bridge, présidé par Charles Mémoune, est l'unique actionnaire. Sollicités, les directeurs des trois établissements n'ont fait aucun commentaire.

La direction du groupe Bridge, elle, évoque des « difficultés de recrutement et de présence du personnel ». « Nous avons mis en place un plan de recrutement, mais ce n'est pas simple », indique la direction, tout en assurant que « les choses avancent dans le bon sens ».

Mise en danger de la sécurité et de la santé des résidents

Diego Calabro,

