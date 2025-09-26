 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groupe Airwell (ALAIR) - Résultats S1 : Sans surprise - Achat - Obj. 2,77 € - Pot. +74%
information fournie par GreenSome Finance 26/09/2025 à 11:11

Secteur : Équipements électriques

Marché : Euronext Growth

Capitalisation : 9,67 M€

Cours : 1,59 €

Objectif de cours : 2,77 €

Potentiel : +74%

Opinion : Achat

Résultats S1 + Contact : Sans surprise

Valeurs associées

GROUPE AIRWELL
1,620 EUR Euronext Paris +1,89%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • satellite autour de la terre (Crédit: / Adobe Stock)
    Eutelsat, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 26 septembre 2025
    information fournie par AOF 26.09.2025 12:04 

    (AOF) - Eutelsat (+7,01%, à 3,28 euros) L'action de l'opérateur satellitaire est entourée après les propos de son directeur général. Lors d'un entretien avec l'Agefi, Jean-François Fallacher a indiqué qu'Eutelsat souhaitait attirer d'autres États européens à son ... Lire la suite

  • BENETEAU : La consolidation peut se poursuivre
    BENETEAU : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 26.09.2025 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Un tanneur se tient debout dans un bassin alors qu'il traite des peaux brutes à la tannerie traditionnelle Majema, dans le quartier de Kofar Wambai à Kano, le 10 septembre 2025. Kano, centre historique du cuir, approvisionne des géants du luxe tels que Louis Vuitton, Gucci et Ralph Lauren, le Nigeria exportant près de 90 % de ses peaux à l'étranger. Mais comme la finition est effectuée en Europe, le label "Made in Nigeria" disparaît, remplacé par "Made in Italy" ou "Made in Spain". Aujourd'hui, certains créateurs nigérians tentent de redonner ses lettres de noblesse au cuir de leur pays en créant des marques locales. ( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )
    Plébiscité par les grandes maisons de luxe, le cuir "Made in Nigeria" se trace un avenir local
    information fournie par AFP 26.09.2025 06:41 

    La quasi-totalité du cuir nigérian, souvent semi-transformé, est exportée vers l'Europe et l'Asie, où il est utilisé pour concevoir des articles de luxe estampillés de labels étrangers. Mais à Lagos, Isi Omiyi crée des pièces haut de gamme pour tenter de revaloriser ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 25/09/2025
    Top 5 IA du 25/09/2025
    information fournie par Libertify 26.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Bénéteau , Merck, Spie , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank