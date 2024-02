Grogne des agriculteurs : Emmanuel Macron traite la crise "comme si c'était une grève à la SNCF", s'indigne LR

Céline Imart à Echouboulains, en Île-de-France, le 19 février 2024. ( AFP / KIRAN RIDLEY )

"Nous, ce qu'on demande, c'est un changement de logiciel", a expliqué Céline Imart, agricultrice et numéro deux sur la liste de LR aux européennes, sur BFMTV ce lundi 26 février.

Elle dénonce des "mesurettes" qui ne s'inscrivent pas dans "le temps long". Ce lundi 26 février sur BFMTV, l'agricultrice Céline Imart, numéro deux sur la liste de LR aux européennes, a accusé Emmanuel Macron de traiter la crise agricole "comme une grève à la SNCF".

"Aujourd’hui, Emmanuel Macron est le pompier-pyromane", a-t-elle critiqué avant de se rendre au Salon de l'agriculture aux côtés du patron de LR Eric Ciotti et de la tête de liste du parti aux européennes François-Xavier Bellamy. Le chef de l'Etat "souffle sur les braises de la colère agricole depuis des mois" et attend maintenant que les agriculteurs lui proposent "des mesures de simplification", a ajouté Céline Imart, céréalière désignée il y a une semaine comme numéro 2 de la liste LR aux européennes du 9 juin. Emmanuel Macron "traite le monde du travail et le monde agricole comme si c'était une grève à la SNCF", a-t-elle ajouté lors de sa première interview sur une chaîne d'info, tentant de faire entendre la voix de la droite dans le débat qui oppose le gouvernement au RN sur la crise agricole.

"Nous, ce qu'on demande, c'est un changement de logiciel", a expliqué Céline Imart, reprochant au chef de l'Etat et au Premier ministre de prendre des mesures de court terme alors que le monde agricole est sur le temps long. "On a besoin de savoir si la France veut encore de nous. On a besoin de savoir quelle vision, quel cap elle nous fixe à long terme et quels moyens elle va nous donner pour y parvenir", a-t-elle affirmé.