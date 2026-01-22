Groenland-Trump a renoncé à recourir à la force après des discussions avec ses conseillers-sources

par Nandita Bose, Humeyra Pamuk et Simon Lewis

Donald Trump a renoncé à recourir à la force pour acquérir le Groenland, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de chaos politique, alors que ses principaux conseillers s'efforçaient à la fois de satisfaire les exigences du président américain et d'apaiser la panique qu'elles avaient provoquée parmi les alliés des Etats-Unis, selon deux sources au fait des discussions.

Donald Trump a renoncé mercredi à utiliser la force pour prendre le contrôle du Groenland après avoir répété ces dernières semaines son intention de mettre la main coûte que coûte sur l'île de l'Arctique.

Des responsables de la Maison blanche ont plaidé pour une approche moins provocatrice, plusieurs des membres clés de l'équipe du président américain étant peu enclin à faire usage de la force pour s'emparer du territoire autonome danois, ont déclaré les deux sources de la Maison blanche, qui ont requis l'anonymat.

Donald Trump rencontré mercredi Mark Rutte, le secrétaire général de l'Otan, en marge du Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse.

Il a annoncé que "le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, l'ensemble de la région de l'Arctique" avait été établi et a demandé à des hauts responsables de négocier un accord potentiel.

Interrogée sur le fait que les conseillers de Trump n'envisagent pas sérieusement d'options militaires concernant le Groenland, la porte-parole de la Maison blanche, Anna Kelly, a déclaré: "La Maison blanche n'écarte aucune option pour le président Trump, à moins que celui-ci ne le fasse lui-même."

"Il a annoncé aujourd'hui qu'il n'utiliserait pas la force pour prendre le Groenland et l'ensemble de l'administration suivra son exemple", a-t-elle dit, ajoutant que si un accord était trouvé, les Etats-Unis rempliraient leurs objectifs au Groenland à un coût minimal à long terme.

LES AMBITIONS DE TRUMP DANS L'ARTIQUE CONTRARIÉES

Donald Trump répète de longue date son intention d'acquérir le Groenland, présenté par le président américain comme indispensable pour la sécurité des Etats-Unis face aux menaces émanant de la Russie et de la Chine.

Les dirigeants du Groenland et du Danemark ont rejeté les demandes de Donald Trump, estimant qu'il leur appartenait de décider de leur avenir.

Le locataire de la Maison blanche a également renoncé à instaurer à partir du 1er février des surtaxes douanières de 25% contre huit pays européens pour leur opposition à sa volonté d'acquérir le Groenland.

Donald Trump avait déclaré qu'il imposerait des droits de douane à des pays comme l'Allemagne, la France, la Suède et la Grande-Bretagne, jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

Selon les sources, c'est le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et d'autres membres du cabinet américain qui ont eu l'idée d'imposer des droits de douane.

Donald Trump a proféré ces menaces après que des soldats européens, parmi lesquels des Français, sont arrivés au Groenland dans le cadre d'exercices décidés par le Danemark et ses alliés.

"Il n'aime pas être le dos au mur", a dit l'une des sources, expliquant la menace d'instaurer des droits de douane brandie par Donald Trump.

Après l'annonce faite par le président, le travail a débuté pour développer un plan concernant les droits de douane et plusieurs agences travaillent encore sur le "cycle de représailles et de contre-représailles en matière de droits de douane" visant des pays membres de l'Union européenne, ont dit les sources.

LES CONSEILLERS DIVISÉS

Bien que la plupart des conseillers du président américain soient alignés sur son objectif de prendre le contrôle du Groenland, ils étaient divisés sur l'approche de Donald Trump, ont dit les deux sources.

Les conseillers recommandant la prudence étaient plus nombreux que ceux appelant à recourir à la force lors des réunions organisées à Washington, ont dit les sources, qui ont indiqué ne pas avoir connaissances de discussions sérieuses sur des options militaires pour s'emparer du Groenland.

Selon l'une des sources, qui s'exprimait avant la volte-face de Donald Trump, le président avait souhaité conserver l'option d'une intervention militaire.

Le locataire de la Maison blanche a pour la première fois émis l'idée d'acquérir le Groenland en 2019 lors de son premier mandat.

Le Danemark et les dirigeants du Groenland, qui abrite une base aérienne américaine, répètent que la plus grande île du monde n'est pas à vendre et que les questions de sécurité doivent être réglées par les alliés de l'Otan.

(Avec Patricia Zengerle, Nolan Mccaskill, Idrees Ali et Phil Stewart; version française Camille Raynaud)