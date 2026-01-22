Groenland: Lescure salue la volte-face de Trump sur les surtaxes douanières

Le ministre français de l'Économie, Roland Lescure, à l'Assemblée nationale

Le ministre ‍français de l'Economie Roland Lescure a salué jeudi ‌la volte-face du président américain Donald Trump ​qui a retiré ⁠sa menace de surtaxes douanières contre des ⁠pays ‍européens s'étant opposés ⁠à son projet de contrôler le Groenland.

"C'est ​un premier bon signe qui va dans ⁠la bonne direction. ​C'est au fond ce ​qu'on ​cherchait. Il y a ​le ⁠mot magique des 48 dernières heures, c'était la désescalade, là on ‌désescalade", a déclaré Roland Lescure au micro de RTL.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine ‌Hénault)