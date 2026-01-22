Groenland: Lescure salue la volte-face de Trump sur les surtaxes douanières

Le ministre français de l'Économie, Roland Lescure, à l'Assemblée nationale
Le ministre français de l'Economie Roland Lescure a salué jeudi la volte-face du président américain Donald Trump qui a retiré sa menace de surtaxes douanières contre des pays européens s'étant opposés à son projet de contrôler le Groenland.
"C'est un premier bon signe qui va dans la bonne direction. C'est au fond ce qu'on cherchait. Il y a le mot magique des 48 dernières heures, c'était la désescalade, là on désescalade", a déclaré Roland Lescure au micro de RTL.
(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)
