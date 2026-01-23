 Aller au contenu principal
Groenland-Le Danemark et l'Otan veulent renforcer la sécurité dans l'Arctique
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 11:08

par Soren Jeppesen et Stine Jacobsen

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré vendredi avoir convenu avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte que l'alliance devait renforcer la sécurité dans l'Arctique, après des semaines d'agitation autour de la menace du président américain Donald Trump d'annexer le Groenland.

Les gouvernements du Danemark et du Groenland, un territoire danois semi-autonome, insistent sur le fait que la souveraineté de l'île n'est pas discutable mais ils se disent ouverts à des pourparlers sur un large éventail d'autres sujets.

Donald Trump a affirmé jeudi qu'il avait obtenu un "accès total" et permanent au Groenland après des entretiens avec Mark Rutte, qui a appelé les membres de l'Otan à redoubler d'efforts pour écarter les menaces que représentent la Russie et de la Chine dans la région.

"Nous sommes d'accord pour dire que l'Otan doit renforcer son engagement dans l'Arctique. La défense et la sécurité dans l'Arctique sont l'affaire de toute l'alliance", a déclaré la Première ministre danoise dans un message publié sur les réseaux sociaux vendredi, accompagné d'une photo d'elle et de Mark Rutte à Bruxelles.

Le chef de l'Otan a indiqué qu'il travaillait avec la dirigeante danoise pour renforcer la dissuasion et la défense dans l'Arctique.

Le ministre danois des Affaires étrangères a déclaré vendredi que des diplomates du Danemark et des États-Unis s'étaient rencontrés à Washington jeudi, pour discuter de la marche à suivre.

Mette Frederiksen se rendra à Nuuk, la capitale du Groenland, plus tard dans la journée pour y rencontrer le Premier ministre de l'île.

"Nous ne communiquerons pas la date de ces (futures) réunions, car ce qu'il faut maintenant, c'est dédramatiser la situation (...) Nous avons besoin d'un processus appaisé", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen.

Selon une source ayant connaissance des faits, Mark Rutte et Donald Trump sont convenus à Davos de poursuivre les discussions entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland sur l'actualisation d'un accord de 1951 qui régit l'accès et la présence de l'armée américaine sur l'île arctique.

(Reportage Soren Jeppesen et Stine Jacobsen à Copenhague, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Groenland
OTAN
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

