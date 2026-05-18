Groenland : l'émissaire de Donald Trump en visite pour la première fois

Donald Trump à Washington le 15 mai 2026. ( AFP / ALEX WROBLEWSKI )

L'émissaire américain Jeff Landry doit être rejoint ce lundi 18 mai par l'ambassadeur américain au Danemark, Kenneth Howery.

Une première visite en tant qu'émissaire américain pour le Groenland. Jeff Landry a atterri dimanche 17 mai à Nuuk, capitale du territoire autonome danois, pour une visite de plusieurs jours, selon les images des médias locaux. Jeff Landry doit participer à un forum économique organisé dans la capitale groenlandaise les 19 et 20 mai.

Organisée par l'organisation patronale Grønlands Erhverv, l'événement Future Greenland réunira responsables politiques, dirigeants d'entreprises et investisseurs, afin de promouvoir l'attractivité du territoire arctique, en quête d'une plus grande autonomie, sur fond de convoitises répétées du président américain, Donald Trump, envers ce territoire. Jeff Landry est descendu de l'avion à l'aéroport de Nuuk en compagnie d'une petite dizaine de personnes et était attendu par un convoi de cinq voitures, selon le quotidien local Sermitsiaq. Ils ont été pris en charge par cinq voitures particulières directement sur la piste d'atterrissage, ajoute-t-il.

"Renforcer la compréhension mutuelle entre les États-Unis et le Groenland"

L'émissaire doit être rejoint ce lundi par l'ambassadeur américain au Danemark, Kenneth Howery. "Ensemble, ils rencontreront un large éventail de Groenlandais pour les écouter et apprendre d'eux, dans le but d'élargir les perspectives économiques, de tisser des liens entre les peuples et de renforcer la compréhension mutuelle entre les États-Unis et le Groenland", selon un communiqué de l'ambassade américaine transmis à l'AFP.

Le ministre du Commerce extérieur français, Nicolas Forissier, s'y rendra ce lundi également, avec une délégation d'entreprises. La question des métaux et des minerais critiques essentiels à la transition énergétique sera "au coeur" de ce déplacement, a expliqué le cabinet du ministre. Les entreprises SAFT, filiale de TotalEnergies, Eutelsat, un opérateur de communication par satellite choisie en octobre par l'opérateur national Tusass pour renforcer son réseau, seront notamment du voyage. Sur place, le ministre doit signer une déclaration d'intention visant à renforcer la coopération économique entre la France et le Groenland.

"Solidarité européenne"

Le président Donald Trump a nommé le 22 décembre le gouverneur de Louisiane, le républicain Jeff Landry, au poste d'émissaire des Etats-Unis au Groenland. Après un début d'année marqué par les velléités du président américain de "prendre le contrôle" de cette île arctique, Copenhague et Nuuk ont obtenu la constitution d'un groupe de travail pour discuter des préoccupations des Etats-Unis, notamment quant à leur présence militaire.

La France et le Canada, qui s'opposent au projet de l'administration Trump de prendre le contrôle du Groenland, ont inauguré en février un consulat général à Nuuk, une reconnaissance pour le gouvernement local. La décision française d'ouvrir un consulat avait été annoncée le 15 juin lors d'une visite du président Emmanuel Macron dans la capitale groenlandaise, où il était venu exprimer la "solidarité européenne" pour l'île, critiquant déjà les velléités de Donald Trump de l'annexer.