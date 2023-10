Grippe saisonnière : la campagne démarre, qui peut se faire vacciner ?

Coup d'envoi. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute ce mardi 17 octobre, dans l'Hexagone. La nouveauté cette année est l'ouverture à tous les enfants de plus de deux ans. Une décision recommandée par la Haute Autorité de santé (HAS) et motivée par la lutte contre la propagation de la maladie

« La vaccination contre la grippe saisonnière se déroule du 17 octobre 2023 au 31 janvier 2024 », annonce l'Assurance maladie sur son site Internet. « La campagne sera menée conjointement à la campagne de vaccination contre le Covid-19 ». Il était initialement prévu que les deux campagnes soient lancées en même temps, mais celle contre le Covid a été avancée de deux semaines (le 2 octobre) vu la poursuite de l'épidémie – ressurgie au cœur de l'été – au moment de la rentrée de septembre.

Covid-19, grippe, bronchiolite : qui doit se faire vacciner et quand ? Principale nouveauté cette année concernant le vaccin antigrippe : les enfants de plus de deux ans et les adolescents y sont désormais éligibles. Toutefois, le vaccin ne sera remboursé qu'aux deux tiers pour les enfants, contrairement aux autres publics habituellement ciblés, notamment tous les plus de 65 ans, pour qui il est gratuit.

Les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques – y compris les enfants à partir de six mois –

