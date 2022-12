Grèves SNCF : "À Noël, on ne fait pas la grève, on fait la trêve", estime Olivier Véran

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Olivier Véran déplore le timing de la grève SNCF, qui survient pendant le week-end de Noël. Le porte-parole du gouvernement a vivement invité les grévistes à "reconsidérer leur position".

"Il n'est jamais trop tard pour renoncer", a assuré Olivier Véran au micro de France Inter mercredi 21 décembre, à l'attention des grévistes. Pour le week-end de Noël, 2 trains sur 3 seront en circulation, et de nombreux Français ont vu leur train annulé, en raison du mouvement social mené par Sud-Rail .

"À Noel, on ne fait pas la grève, on fait la trêve", s'est-il indigné, mentionnant les centaines de milliers de Français qui attendent parfois toute l'année pour retrouver leurs familles et leurs proches pour les fêtes. " Ce n'est pas le moment où l'on fait grève, ce n'est pas le moment où l'on prend en otage des Français sur des questions salariales", a-t-il estimé.

S'il a affirmé ne remettre en cause ni le droit de grève, ni celui à la mobilisation, Olivier Véran déplore vivement la période choisie : "Est-ce que c'est indispensable de le faire un week-end de Noël ? La réponse est non", a-t-il tranché.

Le remboursement des billes ne rachète pas la peine des voyageurs

Interrogé sur la légitimité des revendications, Olivier Véran a déclaré que ce n'était pas son "rôle" de la jauger. Pour autant, le porte-parole du gouvernement a souligné les victoires obtenues par les grévistes ces dernières années.

"Il me semble qu'en un peu moins de deux ans, il y aura eu près de 12% de revalorisation de salaire pour les gens qui aujourd'hui font grève", a-t-il mentionné. Je ne suis pas sûr que les Français qui nous écoutent soient très nombreux à avoir bénéficié d'une hausse de 12% de leurs revenus sur cette période", a-t-il poursuivi.

La ministre déléguée du Tourisme Olivia Grégoire a également réagi à la grève, en mentionnant le remboursement à 200% promis par SNCF Voyageurs. "Je ne sais pas si 200% d'un billet de train peuvent racheter qu'on ne soit pas avec son papa ou sa maman le soir de Noël", a-t-elle regretté.