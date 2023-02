Grèves : Gabriel Attal appelle les syndicats à "respecter" les vacances des Français

Les vacances d'hiver débutent le samedi 4 février pour la zone A.

Gabriel Attal, le 1er février 2023, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Après l'annonce de deux nouvelles journées de mobilisation le 7 et 11 février prochains, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a appelé mardi les syndicats à "respecter les Français qui prennent des vacances bien méritées". Au soir de manifestations plus importantes que lors de la journée du 19 janvier, les huit principaux syndicats ont appelé à deux nouvelles journées de grèves et de manifestations, estimant que le gouvernement devait "entendre le rejet massif de ce projet et le retirer".

"Quand il y a des blocages, ce sont toujours eux qui trinquent"

Les vacances d'hiver débutent le samedi 4 février pour la zone A (Bordeaux, Lyon, etc.), le samedi 11 février pour la zone B (Aix-Marseille, Lille, Strasbourg, etc.) et le samedi 18 février pour la zone C (Paris, Toulouse, Montpellier etc.) .

"Mon message est clair aux syndicats: si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, parce qu'à la fin quand il y a des blocages, ce sont toujours eux qui trinquent, les Français qui vont travailler ou qui prennent des vacances bien méritées", a déclaré Gabriel Attal au journal de 20h de TF1 . "On fera évidemment tout pour que les Français qui travaillent puissent prendre un peu de repos mérité", a encore ajouté le ministre.

Mardi soir, Elisabeth Borne a de son côté assuré entendre les "interrogations" et les "doutes" suscités par la réforme des retraites, tout en assurant vouloir maintenir son "cap".