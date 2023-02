Grèves des 7 et 11 février : la RATP rejoint le mouvement

La plupart des lignes du métro parisien ont fonctionné au ralenti mardi, une majorité d'entre elles n'étant ouvertes qu'aux heures de pointe.

Mardi, les perturbations ont été moins importantes que le 19 janvier ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

L'intersyndicale des organisations représentatives à la RATP a appelé à nouveau à la grève les mardi 7 et samedi 11 février contre la réforme des retraites, suivant le mot d'ordre des huit principaux syndicats français, lancé mardi 31 janvier.

"Nous appelons tous les agents de l'entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme", ont écrit mercredi la CGT, FO, l'UNSA et la CFE-CGC dans un communiqué commun.

"L'unité syndicale à la RATP est solide", ont assuré les quatre organisations, qui se félicitent de "la réussite de la mobilisation" mardi, "dans la rue partout en France et singulièrement à la RATP".

"L'élargissement du mouvement est incontestable", a estimé l'intersyndicale, quand bien même les perturbations ont été moins importantes sur le réseau RATP mardi que le 19 janvier, première journée nationale de protestation contre la réforme des retraites du gouvernement.

Le 11 février encore en suspens

La plupart des lignes du métro parisien ont fonctionné au ralenti mardi, une majorité d'entre elles n'étant ouvertes qu'aux heures de pointe. Le RER a été également affecté, tandis que les tramways et autobus étaient moins touchés. Y aura-t-il également une grève à la SNCF le samedi 11 février, date du début des vacances scolaires dans la zone B? L'intersyndicale de la compagnie publique devait plancher sur une réponse commune ce mercredi.