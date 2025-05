Grève SNCF : le collectif des contrôleurs ASCT promet de nouvelles actions "moins prévisibles" pour empêcher la direction de mobiliser ses cadres volontaires

La grève du week-end du 8 mai avait eu un impact très limité sur le trafic, la SNCF ayant massivement fait appel à ses cadres volontaires pour remplacer les grévistes.

( AFP / LEO VIGNAL )

Dépité par l'impact limité du mouvement de grève lors du week-end du 8 mai, le collectif des contrôleurs ASCT a promis mardi 20 mai de lancer de nouvelles actions "moins prévisibles" pour la direction de la SNCF.

Malgré une forte mobilisation, la grève des 8,9 et 10 mai derniers, soutenue par Sud-Rail, n'avait pas eu l'impact espéré par les grévistes : le trafic avait été quasi normal sur l'ensemble du week-end .

La SNCF était parvenue à limiter les effets de la grève par un recours massif aux "volontaires accompagnement occasionnel" (VAO), des cadres de l'entreprise ayant reçu une formation express et capables de remplacer ponctuellement les chefs de bord. Des "mercenaires briseurs de grève , selon Sud-Rail.

"Les revendications sont toujours là"

Dans un communiqué relayé par BFMTV , le collectif de contrôleurs ASCT se dit "en colère et écœuré du comportement de leurs dirigeants durant ce mouvement".

"Les revendications sont toujours là" et "d'autres appels à la grève auront lieu prochainement", prévient le collectif, qui promet des actions "moins prévisibles" et "beaucoup plus rapides et novatrices" . Objectif, entraver le recours aux VAO par la direction de la SNCF.

Par ailleurs, la CGT-Cheminots, première organisation syndicale à la SNCF, a lancé un appel à la grève pour plusieurs catégories de personnel de l'entreprise ferroviaire les 4, 5 et 11 juin, marquant ainsi son intention de poursuivre la mobilisation.