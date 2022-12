Grève SNCF : la direction fait "passer cette grève pour une grève surprise", dénonce l’Unsa-Ferroviaire

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Vendredi 2 décembre, les contrôleurs SNCF seront en grève jusqu’au dimanche 4. Le syndicat Unsa-ferroviaire dénonce l’annonce beaucoup trop tardive de la SNCF, alors que les préavis de grève étaient déposés depuis la fin du mois d’octobre.

Invitée sur franceinfo jeudi 1er décembre, Delphine Ledieu, représentante des contrôleurs à la Fédération Unsa-ferroviaire, a déploré les délais de l’annonce de la grève, qui aura lieu du vendredi 2 au dimanche 4 décembre : "Les préavis ont été déposés fin octobre par les trois organisations syndicales qui soutiennent ce mouvement. On ne comprend pas et on comprend à la fois", a-t-elle déclaré.

Delphine Ledieu a accusé la SNCF de manipuler l’opinion de leurs clients, en défaveur des syndicats : "Le fait de faire passer cette grève pour une grève surprise(...) montre bien qu'il y a une volonté de la part de la SNCF de nous mettre la grève sur le dos", a-t-elle déploré.

Sur franceinfo, la représentante des contrôleurs à la Fédération Unsa-ferroviaire a assuré que son syndicat n’était pas partisan de la grève absolue : "On espère vraiment qu'à l'issue de ce premier préavis ce week-end, la direction va nous demander de revenir autour de la table avec des propositions pérennes", a-t-elle signifié.

Les contrôleurs touchés par "un mal-être et un ras-le-bol" général

Aussi, Delphine Ledieu espère que les Français pourront prendre le train à Noël : "L'objectif des contrôleurs qui aiment leur métier et qui le font avec un grand professionnalisme, ce n'est pas de bloquer les Français qui vont partir pendant les fêtes de fin d'année", a-t-elle expliqué.

"La volonté de tous, c'est de retourner autour de la table pour discuter, arriver au consensus, ce qu'on n'est pas arrivé à faire aujourd'hui", a-t-elle poursuivi.

Parmi les revendications des trois syndicats ayant appelé à la grève figure la hausse des salaires, mais aussi une solide amélioration des conditions de travail, qui seraient considérablement dégradées en quelques années.

Sur franceinfo, Delphine Ledieu révèle un "mal-être et un ras-le-bol", partagé par tous les contrôleurs de France, lié à "de plus en plus de responsabilités à bord des trains sans rien en retour et sans une réelle reconnaissance des spécificités de ce métier", a-t-elle expliqué.