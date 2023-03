Grève du 7 mars : "plusieurs milliers d'écoles fermées" mardi, selon le premier syndicat du primaire

L'intersyndicale de l'éducation, regroupant les sept principaux syndicats enseignants, avait appelé à ce que les grèves permettent de "fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services" le 7 mars.

(illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit que "plus de 60%" des enseignants du premier degré seront grévistes et que "plusieurs milliers d'écoles" seront fermées mardi, pour la sixième journée d'actions qui s'annonce massive contre la réforme des retraites, a-t-il indiqué lundi 6 mars.

"Avec d'ores et déjà plus de 60% de professeurs des écoles en grève, plusieurs milliers d'écoles fermées, les enseignantes et enseignants du 1er degré montrent une nouvelle fois que leur détermination est intacte face à l'obstination du gouvernement concernant le projet de réforme des retraites", a souligné le Snuipp dans un communiqué.

"La mobilisation doit se poursuivre et s'annonce déjà très importante mercredi 8 mars dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes", a-t-il ajouté.

"Au-delà, la bataille doit se poursuivre pour que le gouvernement entende enfin raison et renonce à son projet inacceptable", poursuit le syndicat, qui appelle les professeurs des écoles et les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) "à décider en assemblée générale des suites à donner à la mobilisation, y compris la reconduction de la grève".

Le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier, lors de la première journée d'action. Ce jour-là, les syndicats avaient recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées. Le ministère de l'Education avait comptabilisé 42,35% de grévistes dans le primaire et 34,66% dans le secondaire.

Le 31 janvier, lors de la deuxième journée de mobilisation, les syndicats avaient comptabilisé au moins 50% de grévistes parmi les professeurs, de la maternelle au lycée. Selon le ministère, le taux d'enseignants grévistes avait été de 25,92%, dont 26,65% dans le primaire et 25,22% dans les collèges et lycées.

Dernière grève le 16 février

Le mardi 7 février, les syndicats n'avaient pas donné de chiffres de mobilisation des enseignants, en raison des vacances scolaires déjà en cours dans huit académies. Le ministère, lui, avait comptabilisé 14,17% de professeurs grévistes.

La mobilisation suivante s'était déroulée le samedi 11 février, jour pendant lequel beaucoup d'établissements sont fermés et il n'y avait donc pas eu d'appel à la grève des enseignants.

Enfin le 16 février, pour la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le ministère avait recensé 7,67% de grévistes en moyenne (dont 7,09% dans le premier degré et 8,23% dans le second degré), un taux calculé pour les seules académies pas encore en vacances.