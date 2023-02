Grève des médecins libéraux : François Braun défend la hausse de 1,50 euro par consultation

La revalorisation de la consultation médicale de 25 à 26,50 euros, "ça représente quand même 7.000 euros en moyenne sur l'année", a avancé le ministre de la Santé mardi sur franceinfo , alors que cette proposition de l'Assurance maladie est vue comme une "provocation" par les syndicats, qui n'attendent pas moins de 30, voire 50 euros.

Le ministre de la Santé François Braun, le 9 janvier 2023. ( AFP / MATTHIEU RONDEL )

Mieux vaut ne pas être malade ce mardi 14 février. Tous les syndicats de praticiens libéraux appellent de nouveau à la fermeture des cabinets médicaux et à une manifestation à Paris pour réclamer de meilleures conditions de travail. Le mouvement risque d'être très suivi. La colère a en effet enflé début février, quand l'Assurance maladie a proposé une hausse d'à peine 1,50 euro de la consultation de base - de 25 à 26,50 euros. "Une provocation" pour les syndicats, qui n'attendent pas moins de 30, voire 50 euros.

"Pour l’ensemble des médecins, ça représente quand même 7.000 euros en moyenne sur l’année" , a commenté mardi matin sur franceinfo le ministre de la Santé François Braun. "C'est loin d'être une marque de mépris, c'est un début de négociation", a-t-il fait valoir. Jusqu'où peuvent aller ces négociations ? "30 euros, ce n'est pas absurde", a simplement répondu le ministre.

Ce dernier a par ailleurs souligné qu’une revalorisation plus importante était envisageable pour les médecins s’installant dans les secteurs les plus isolés, où l’accès aux soins est aujourd’hui complexe. "Ce sera plus" pour ceux qui s'engagent dans la "responsabilité territoriale" , a insisté François Braun, qui souhaite également une revalorisation des tarifs pour ceux qui effectuent des gardes.

Ces contreparties font également partie des points d'acchopement entre l'Assurance maladie et les médecins, qui s'opposent par ailleurs à la réforme examinée ce mardi au Sénat qui facilite l'accès à certains paramédicaux. Une "hostilité" que François Braune ne comprend pas. Selon lui, "elle replace le médecin traitant de façon centrale dans la prise en charge"

"Nous sommes dans un changement de fonctionnement et je veux que les médecins puissent se concentrer sur ce pour quoi ils sont là", a-t-il assuré, disant vouloir "supprimer la paperasse" de la charge de travail des professionnels de santé. François Braun dit ainsi vouloir notamment réduire drastiquement les certificats médicaux, "dans les semaines qui viennent", pour réduire les prises de rendez-vous qui y sont dédiés.