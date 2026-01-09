Grève des médecins: la ministre invite les syndicats samedi, jour de manifestations

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, à Paris le 7 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a proposé vendredi de recevoir le lendemain les syndicats de médecins libéraux, qui prévoient de manifester après près d'une semaine de grève encore prévue pour durer plusieurs jours.

"Je serai samedi au ministère pour les recevoir", a annoncé Mme Rist sur Franceinfo, précisant avoir envoyé jeudi soir un courrier en ce sens aux syndicats (médecins, étudiants...).

Ces derniers ont engagé depuis lundi une grève censée monter crescendo et durer dix jours. Ils dénoncent de multiples "politiques qui les piétinent", dont un budget de la Sécurité sociale jugé insuffisant, une limitation des prescriptions d'arrêt de travail, ou des mesures permettant de contourner les négociations conventionnelles entre la profession et l'Assurance maladie.

Les organisations de médecins prévoient de manifester samedi, Mme Rist proposant de les rencontrer en parallèle de ces rassemblements.

"Moi, ce que je peux faire, c'est ouvrir ma porte et dire nous allons travailler", a-t-elle assuré, promettant à plusieurs reprises de "recréer de la confiance" mais sans s'avancer sur les éléments ouverts à négociation.

Dans son courrier, transmis à l'AFP, la ministre promet notamment d'ouvrir "des travaux pour reprendre et renforcer les discussions conventionnelles".

Selon les derniers chiffres, remontant à mardi, l'activité était en baisse de 19% chez les généralistes libéraux et de 12% chez les spécialistes. La situation pèse sur les services d'urgence dans les hôpitaux, déjà exposés à une épidémie de grippe à son sommet ainsi qu'aux chutes liées à la neige et au verglas des derniers jours.

"Le mois de janvier est toujours (...) une période difficile pour les services d'urgence", a souligné Mme Rist, assurant pour autant que ces derniers "tiennent".