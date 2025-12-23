Greta Thunberg arrêtée lors d'une manifestation pro-palestinienne à Londres

La police britannique a arrêté mardi la militante écologiste suédoise Greta Thunberg lors d'une manifestation pro-palestinienne à Londres, a déclaré l'association Prisoners for Palestine basée au Royaume-Uni.

Greta Thunberg a été arrêtée en vertu de la "loi sur le terrorisme" pour avoir brandi une pancarte sur laquelle était écrit "Je soutiens les prisonniers de Palestine Action. Je m'oppose au génocide". Palestine Action a été qualifié de groupe terroriste et interdit par le gouvernement britannique.

Un porte-parole de la Ville de Londres a déclaré que deux autres personnes avaient été arrêtées pour avoir jeté de la peinture rouge sur un bâtiment.

Le porte-parole a indiqué qu'une femme de 22 ans s'est ensuite rendue sur les lieux et a été arrêtée pour avoir brandi une pancarte de soutien à une organisation interdite.

Prisoners for Palestine, qui soutient certains militants détenus qui ont entamé une grève de la faim, a déclaré que ce bâtiment avait été pris pour cible car il abrite une compagnie d'assurance qui, selon eux, fournit des services à la branche britannique de la société de défense israélienne Elbit Systems.

Contactée, la compagnie d'assurance en question n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

L'année dernière, la militante suédoise a remporté son procès pour infraction à l'ordre public en Grande-Bretagne, un juge ayant estimé que la police n'avait pas le pouvoir de l'arrêter, elle et d'autres personnes, lors d'une manifestation à Londres en 2023.

En octobre, Greta Thunberg avait été détenue avec 478 personnes et expulsée par Israël, après avoir rejoint la flottille Global Sumud, qui tentait d'atteindre Gaza avec de l'aide humanitaire.

(Rédigé par Muvija M et Sam Tabahriti ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)