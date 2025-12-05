Grenoble enfonce Nancy, Le Mans se replace, Bastia-Red Star interrompu

Le calice jusqu’à la lie pour Bastia.

Englués au fond du classement de Ligue 2, les Bastiais avaient l’occasion ce vendredi de retrouver un tout petit peu le sourire à l’occasion des 120 ans du club, fêtés notamment avec une rénovation d’Armand-Cesari qui aura duré 18 mois. Mais il n’en a rien été, puisqu’au bout d’une heure de jeu, un supporter local a lancé un fumigène sur la pelouse, touchant l’Audonien Bradley Danger. L’arbitre a logiquement renvoyé tout le monde aux vestiaires et suspendu la partie… Le score était encore vierge à ce moment-là.…

AL pour SOFOOT.com