Grèce-Incendies de forêt en Crète, trois morts parmi les pompiers

(Actualisé avec citations et témoignage en Grèce, évolution de la situation en Espagne et contexte)

ATHÈNES, 30 juillet - Les pompiers grecs luttaient contre des incendies de forêt meurtriers sur l'île de Crète jeudi, pour la deuxième journée consécutive, tandis que d'importants feux en cours en France et en Espagne montraient des signes de relative accalmie.

Trois pompiers grecs ont perdu la vie mercredi en combattant les flammes sous des vents violents en Crète et sur le continent et deux autres ont été légèrement blessés.

Deux pompiers sont morts après avoir été pris au piège dans l'incendie qui affecte la Crète près du village de Krya Vrysi, au centre de l'île, alors qu'ils se déplaçaient en voiture entre deux feux. Le troisième pompier décédé a été victime d'un autre feu, dans la région du Péloponnèse.

"Des jours difficiles nous attendent", a déclaré le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.

Des centaines d'habitants et de touristes ont été évacués mercredi de Krya Vrysi et d'autres villages voisins, par voie maritime et terrestre, tandis que des vents violents rendaient l'incendie incontrôlable à proximité de lieux de villégiature très fréquentés.

"Nous avons échappé de peu au pire (...). Nous courions et le feu était derrière nous, il nous poursuivait", a raconté Lia Galata, employée saisonnière du secteur touristique en Grèce, qui a trouvé refuge dans un gymnase avant d'être évacuée par bateau lorsqu'un incendie a ravagé mercredi soir les collines surplombant une station balnéaire crétoise.

"Je ne savais pas si j'allais mourir brûlée à cause des cendres ou me noyer en mer. C'était fou."

Plus de 200 pompiers, appuyés par des dizaines de camions et d'avions bombardiers d'eau, luttaient jeudi contre deux incendies de forêt sur l'île, où des cultures agricoles et des oliveraies ont été détruites, avec également des entrepôts et quelques habitations endommagés.

"LA SITUATION NE S'AMÉLIORE PAS"

"Malheureusement, la situation ne s'améliore pas, et les dernières informations indiquent que les vents vont se renforcer dans le courant de la journée", a déclaré Giorgos Tsapakos, vice-gouverneur régional chargé de la protection civile en Crète, sur la chaîne SKAI TV.

"Les avions n'ont pas pu intervenir ce matin en raison des vents violents", a-t-il ajouté.

Mercredi, le responsable du Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE (ERCC) a prévenu que la Grèce et l'Italie allaient devoir faire face à un risque accru d'incendies de forêt dans les semaines à venir.

L'Europe, le continent qui se réchauffe le plus rapidement, a connu cette année des vagues de chaleur record liées au changement climatique, tandis que la sécheresse qui en résulte favorise la propagation rapide des feux de forêt.

Les incendies ont contraint à des évacuations massives en Espagne et en France ces derniers jours. Ils ont ravagé des forêts entières et semé la mort au sein de la faune locale.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a abaissé jeudi le niveau d'urgence concernant un important incendie à la frontière entre la région de Madrid et la Castille-et-Leon, tout en avertissant que le danger n'était pas écarté, tandis qu'au moins dix autres feux suscitaient des inquiétudes dans le pays.

Les conditions météorologiques de la nuit ont permis aux pompiers de consolider le périmètre de l'incendie, sans qu'aucun front actif ni progression significative n'ait été signalé depuis plusieurs jours.

9.800 MORTS EN ALLEMAGNE LIÉES AUX FORTES CHALEURS

Les équipes continuaient toutefois de surveiller et de refroidir les points chauds, tandis qu'un millier d'habitants restaient évacués des lotissements situés près du réservoir de San Juan, à l'ouest de Madrid.

Dans la province de Castellon, sur la côte méditerranéenne, l'incendie de Vall d'Uixo demeurait actif. Les pompiers ont toutefois pu renforcer les lignes de contrôle et consolider le périmètre du feu, permettant aux habitants évacués de plusieurs petites communes de regagner leur domicile.

Un retour à la normale s'amorçait par ailleurs jeudi sur le front des incendies en France, notamment en Gironde où 84.000 personnes ont été autorisées à regagner leur domicile dans neuf communes, mais le risque de feux restait "extrêmement important" en raison de la sécheresse, ont déclaré les autorités.

Les températures relevées jeudi montraient que l'Europe était le continent s'écartant le plus de ses normales historiques, selon le Reuters Climate Monitor. La température maximale moyenne attendue était de 25,3°C, soit 3,6°C au-dessus de la moyenne observée entre 1961 et 1990.

Les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes dépassent largement les dégâts provoqués par les incendies. En Allemagne, environ 9.800 personnes sont décédées depuis le début de l'année de causes liées à la chaleur, a indiqué jeudi l'institut de santé publique RKI, accréditant l'hypothèse d'un lourd bilan humain dû aux températures élevées cette année en Europe.

(Reportage Edward McAllister et Lefteris Papadimas en Grèce, Dimosthenis Melisourgakis en Crète, David Latona et Emma Pinedo en Espagne, Thomas Seythal en Allemagne, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)