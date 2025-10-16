Grèce-Feu vert du Parlement à la journée de travail de 13 heures

par Angeliki Koutantou et Renee Maltezou

Le Parlement grec a approuvé jeudi un projet de loi autorisant les employeurs du secteur privé à allonger les heures de travail, malgré les protestations des salariés déjà aux prises avec une crise du coût de la vie.

Le projet de loi, qui permet aux employeurs d'appliquer des journées de travail de 13 heures contre 8 heures actuellement, vise à rendre le marché du travail plus flexible et plus efficace, selon le gouvernement conservateur.

Cette extension du temps de travail ne pourra être appliquée que trois jours par mois et jusqu'à 37 jours par an.

Le projet de loi, qui permet également aux salariés de travailler quatre jours par semaine après accord préalable, a été approuvé par une majorité de parlementaires.

La proposition a toutefois déclenché deux grèves générales ce mois-ci de la part des salariés, qui y voient une tentative d'affaiblir leurs droits au moment même où ils luttent contre la stagnation des salaires et l'augmentation des coûts de la nourriture et du loyer.

La forte croissance économique de la Grèce ces dernières années a ouvert la voie à des réductions d'impôts et à des augmentations de salaires, après des années de restrictions budgétaires à la suite de la crise de la dette publique entre 2009 et 2018.

Mais les salaires restent inférieurs aux niveaux d'avant la crise et le pouvoir d'achat des Grecs est l'un des plus faibles de l'Union européenne, selon les données d'Eurostat.

"Alors que le reste de l'Europe discute de la réduction du temps de travail, la Grèce l'augmente", a déclaré à Reuters Themis Lytras, un barman de 41 ans, qui a indiqué avoir vu son loyer doubler au cours des deux dernières années.

Le gouvernement du conservateur Kyriakos Mitsotakis a vu sa popularité s'effriter dans les sondages d'opinion, en partie à cause de la déception suscitée par l'incapacité de la reprise économique à générer des niveaux de vie plus élevés.

"Après la crise, nous nous attendions à un retour à la normale", a déclaré George Koutroumanis, un ancien ministre du Travail qui a qualifié la nouvelle loi d'"absurde".

Si le projet de loi protège les salariés contre le licenciement s'ils refusent de faire des heures supplémentaires, les syndicats estiment qu'il les prive de leur pouvoir de négociation.

Selon les données de l'Union européenne, la semaine de travail en Grèce est déjà l'une des plus longues d'Europe, avec environ 40 heures hebdomadaires, contre une moyenne de 34 heures en Allemagne et de 32 heures aux Pays-Bas.

(Avec Mark John et Lefteris Papadimas ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)