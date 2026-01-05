 Aller au contenu principal
Grèce: enquête ouverte sur le problème technique qui a touché l'espace aérien dimanche
information fournie par AFP 05/01/2026 à 09:21

Des passagers devant un panneau d'information affichant de nombreux vols annulés, à l'aéroport de Thessalonique en Grèce le 4 janvier 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

Le problème technique qui a touché les fréquences de l'espace aérien grec dimanche provoquant retards et annulations de vols dans tous les aéroports grecs va faire l'objet d'une enquête du parquet d'Athènes a assuré lundi la chaîne de télévision publique Ert.

Selon Ert, l'enquête préliminaire doit permettre de déterminer d'où provenaient les interférences sur presque toutes les fréquences de l'espace aérien grec.

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Christos Dimas, a déclaré lundi sur Ert qu'"il n'y a pas de danger quant à la sécurité des vols" en partance ou à destination des aéroports grecs.

L'aviation civile avait indiqué dans un communiqué que ce "problème technique sans précédent" était survenu dimanche vers 07H00 GMT. Le trafic avait pu reprendre dimanche à la mi-journée mais avec d'importants retards.

Panagiotis Psarros, président de l'Union grecque des contrôleurs, avait également indiqué dimanche sur Ert que ce problème était "très sérieux" et avait déploré "l'équipement obsolète" dans les aéroports.

Il a rappelé qu'un incident similaire avait eu lieu l'année dernière, perturbant le trafic à l'aéroport d'Athènes.

Pays très prisé en particulier pour ces îles et ses sites archéologiques, la Grèce ne cesse de battre les records annuels en matière de recettes touristiques et de nombre de visiteurs étrangers ces dernières années, depuis la pandémie de Covid-19.

De janvier à la fin septembre, le pays a accueilli 31,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 4% par rapport à la même période de 2024, selon les données de la Banque de Grèce publiées fin novembre.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.

