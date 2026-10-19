Grèce-Douze migrants, dont un nourrisson, se noient dans deux naufrages au large des îles grecques

Douze migrants, dont un nourrisson, se sont noyés lundi lors de deux accidents différents au large des îles grecques de Lesbos et de Samos, dans le nord-est de la mer Égée, après le chavirement de leurs embarcations alors qu'elles étaient poursuivies par les garde-côtes, ont indiqué les autorités.

Cinq hommes et une femme ont trouvé la mort après qu'un bateau rapide transportant des migrants depuis la Turquie a effectué une manœuvre brusque avant de se retourner à environ quatre milles nautiques au nord de Samos, ont précisé les garde-côtes grecs.

Quatorze hommes ont survécu à cet accident et une opération de recherche et de sauvetage était en cours. Les autorités ont arrêté l'un des survivants, un ressortissant iranien, soupçonné de trafic de migrants.

Plus tôt, quatre hommes, une femme et un nourrisson ont trouvé la mort lorsque leur embarcation est entrée en collision avec un navire des garde-côtes grecs et a chaviré au large d’Agrilia, à Lesbos. Huit survivants ont été transportés à l’hôpital.

Les autorités ont arrêté un ressortissant turc de 37 ans, qui figurait parmi les huit survivants, le soupçonnant d’être le passeur et le pilote de l'embarcation.

Le gouvernement a promis une "tolérance zéro" à l’égard des passeurs, qu'il tient pour responsables des décès.

Au sujet de l'incident au large de Lesbos, le ministre grec des Affaires maritimes, Vassilis Kikilias, a déclaré que les éléments de preuve disponibles à ce jour indiquaient que le hors-bord avait percuté le flanc gauche d'un navire des garde-côtes avec sa proue, ajoutant que les circonstances exactes faisaient l'objet d'une enquête.

"Notre position est non négociable: tolérance zéro envers les passeurs", a-t-il déclaré dans un message publié sur X.

La Grèce, qui a longtemps été une porte d'entrée privilégiée vers l’Europe pour les migrants et les réfugiés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie, s’est retrouvée en première ligne de la crise migratoire européenne en 2015-2016, et près d'un million de personnes ont débarqué sur ses îles, principalement en provenance de Turquie.

Depuis, le pays a durci sa politique migratoire et a été accusé par des organisations de défense des droits de l'homme de renvoyer de force des migrants et des demandeurs d'asile à ses frontières maritimes et terrestres, une pratique qu’il nie, affirmant que ses garde-côtes agissent dans le plein respect de la vie humaine et des droits de l’homme.

(Reportage Renée Maltezou et Antonis Pothitos, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)