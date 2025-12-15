Grèce-Dix arrestations pour trafic de cocaïne sur un navire de pêche

Dix membres présumés d'un réseau international, soupçonné de trafic de cocaïne en provenance du Venezuela vers l'Europe, ont été arrêtés en Grèce, dans le cadre d'une enquête menée en coopération avec la Drug Enforcement Administration américaine à laquelle a participé la France, annoncent lundi les autorités.

Dans le détail, cinq personnes à bord d'un navire de pêche, exploité par des Grecs, ont été arrêtées dans différentes régions du pays, parmi lesquelles figure le chef présumé du réseau, a précisé un responsable grec sous couvert d'anonymat.

Cinq autres ont été arrêtées par les autorités françaises, qui ont décidé d'escorter le navire vers un port français.

Ce navire avait pris la mer du petit port de la ville de Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Les enquêteurs pensent qu'il a reçu une cargaison de cocaïne pouvant atteindre sept tonnes au large du Venezuela. La police n'a pas révélé sa destination finale.

La Grèce a ouvert une enquête sur le propriétaire du navire, qui a un casier judiciaire lié à des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Athènes a intensifié la lutte contre le trafic de drogue ces dernières années, l'Europe étant devenue l'un des principaux marchés de la cocaïne.

(Reportage Yannis Souliotis; rédigé par Renee Maltezou; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)