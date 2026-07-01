Grèce-Deux morts dans un feu de forêt près de Thessalonique

Un feu de forêt a causé la mort de deux personnes en Grèce après que les flammes ont ravagé une maison dans un hameau boisé du nord du pays, ont déclaré mercredi les pompiers hellènes.

L'incendie, qui s'est déclaré mardi après-midi, a été attisé par les vents violents et s'est rapidement propagé près du village de Liti, à environ 25 km de la ville de Thessalonique, selon les médias locaux.

Les pompiers grecs ont indiqué avoir découvert le corps d’un homme à proximité d'une maison engloutie par les flammes, alors qu'ils s'efforçaient à éteindre l'incendie.

Un deuxième corps a été trouvé l’intérieur du bâtiment calciné, et une femme souffrant de brûlures a été secourue à proximité.

Les autorités avaient ordonné aux habitants d’évacuer le village.

La Grèce, ainsi que d’autres pays méditerranéens, est considérée par les scientifiques comme une zone à haut risque pour les incendies de forêt.

(Rédigé par Elefterios Papadimas et d'Angeliki Koutantou ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)