Grèce-Arrestation de trois suspects dans l'affaire des attentats visant le parti au pouvoir

La police antiterroriste grecque a arrêté vendredi trois individus après une série d'attaques à la bombe incendiaire contre les domiciles de personnes liées au parti au pouvoir, et qui ont coûté la vie à une femme la semaine dernière, a indiqué le ministère de la Protection des citoyens.

La mère d'Afroditi Nestora, candidate parlementaire du parti Nouvelle Démocratie, est décédée des suites de ses brûlures à l'âge de 72 ans, lors de l'un des trois attentats perpétrés dans la ville de Thessalonique, dans le nord du pays. Quatre personnes ont aussi été blessées.

Les assaillants, dont l’identité reste inconnue, ont déposé des bonbonnes de gaz incendiées devant trois immeubles. Les attaques ont provoqué des explosions qui n’ont causé que des dégâts matériels, mais l'une d'entre elles a blessé cinq personnes, dont la femme décédée par la suite à l’hôpital.

La police a établi un lien entre les suspects arrêtés vendredi et cette dernière attaque. Elle n’a pas donné plus de détails.

Deux des bâtiments visés abritaient des appartements occupés par des personnalités de la Nouvelle Démocratie, tandis que l'autre appartenait à un élu local de ce même parti conservateur.

La Grèce est depuis des décennies le théâtre de violences politiques, avec notamment des attentats à la bombe et des incendies criminels, mais les assassinats sont devenus rares depuis une vingtaine d'année à la suite de l'incarcération de dirigeants de groupes militants de gauche.

(Reportage de Yannis Souliotis; Rédigé par Ivana Sekularac; Version française Rihab Latrache; édité par Benoit Van Overstraeten)