Grande distribution: Auchan s'apprête à céder 19 supermarchés à Lidl

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le géant de la distribution Auchan, en difficulté, est entré en négociations exclusives avec Lidl pour la cession de 19 de ses supermarchés, ont annoncé mercredi les deux enseignes dans un communiqué.

"La finalisation de l’opération pourrait intervenir d'ici la fin du dernier trimestre 2025", indiquent Auchan et Lidl. "Le projet de cession à Lidl a été présenté aux instances représentatives du personnel d'Auchan ce mercredi" et "sera soumis à l'autorisation des autorités de la concurrence", précisent-ils.

Sur les 19 supermarchés qu'Auchan compte céder, qui représentent une surface totale de quelque 33.000 mètres carrés, "9 avaient été repris au groupe Casino en 2024", détaille le communiqué, preuve de la douloureuse restructuration de la grande distribution, secteur où les cessions se succèdent au prix de nombreuses pertes d'emplois.

Dans le cadre de l'opération envisagée entre Lidl et Auchan, "plusieurs scénarios ont été étudiés : la location-gérance, la franchise ou la cession", indiquent les deux enseignes.

"C'est cette dernière option qui a été jugée la plus pertinente pour garantir la pérennité de l’exploitation et préserver les emplois associés, dans un esprit de responsabilité et de continuité d'activité", ajoutent-elles.

Le groupe Auchan a déjà annoncé en novembre 2024 un grand plan de restructuration qui prévoit la suppression de près de 2.400 postes en France.

En mai, l'association familiale Mulliez (AFM), propriétaire de la holding du distributeur nordiste, expliquait qu'Auchan traversait "depuis plusieurs années la remise en cause du modèle hypermarché qui a fait son succès".

Le groupe Elo, qui rassemble le distributeur Auchan et les activités immobilières de NHood et Ceetrus (propriété de l'AFM), a connu un nouvel exercice difficile en 2024 avec une perte nette de plus de 1,2 milliard d'euros.

Il publiera ses résultats semestriels le 24 juillet.