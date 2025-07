Bretagne: 100 hectares brûlés dans la forêt de Brocéliande près de Rennes

Un bombardier d'eau Dash 8-Q400 MR de la Sécurité civile largue de l'eau au-dessus de la forêt de Brocéliande après qu'un incendie s'est déclaré, le 17 juillet 2025 à Tréhorenteuc, dans le Morbihan ( AFP / Damien MEYER )

Un important incendie s'est déclaré jeudi après-midi en forêt de Brocéliande à l'ouest de Rennes, où une centaine d'hectares de végétation avaient brûlé en début de soirée, a-t-on appris auprès de la préfecture du Morbihan.

Le feu s'est déclaré vers 16h sur la commune de Tréhorenteuc (Morbihan), à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Rennes, et continuait de progresser en début de soirée.

"Le feu se propage en direction du Nord/Nord-Est et est désormais principalement localisé dans le département de l’Ille-et-Vilaine" sur la commune de Paimont, a précisé la préfecture dans un communiqué diffusé à 19H45.

Près de 200 pompiers du Morbihan, département placé en alerte sécheresse mercredi par les autorités, et d'Ille-et-Vilaine ont été mobilisés.

"La propagation du feu est facilitée par la sécheresse de la végétation et des vents marqués", a affirmé la préfecture, précisant que "les renforts aériens, Air Tractor et Dash 8, sont arrivés et ont commencé les largages sur le site de l’incendie".

Le pélicandrome (lieu de ravitaillement en eau ou en produit retardant pour les avions bombardiers d'eau, ndlr) de Vannes Meucon a été activé.

Un incendie dans la forêt de Brocéliande, le 17 juillet 2025 à Tréhorenteuc, dans le Morbihan ( AFP / Damien MEYER )

"Aucune habitation n'est menacée à ce stade", a assuré la préfecture d'Ille-et-Vilaine, également mobilisée.

Mais plusieurs routes départementales ont été coupées et il est demandé à la population d'éviter le secteur et de faciliter l'accès des secours.

La forêt de Brocéliande, très prisée des touristes en cette période de l'année, avait connu de très importants incendies à l'été 2022. L'un d'eux avait parcouru plus de 600 hectares et en avait détruit environ 400.

Cette forêt, qui s'étend sur plus de 9.000 hectares, est un haut-lieu de la légende arthurienne, à cheval sur l'est du Morbihan et le sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine.