Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande-Bretagne: Les écoles, fermées à cause du coronavirus, rouvrent leurs portes Reuters • 01/09/2020 à 07:11









GRANDE-BRETAGNE: LES ÉCOLES, FERMÉES À CAUSE DU CORONAVIRUS, ROUVRENT LEURS PORTES LONDRES (Reuters) - Les établissements scolaires anglais et gallois rouvrent leurs portes ce mardi à l'ensemble des étudiants pour une nouvelle année scolaire après une fermeture de plusieurs mois provoquée par la crise sanitaire du coronavirus. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, pour qui la réouverture des écoles est une priorité nationale (), avait promis une reprise des cours en salles de classe avant les vacances estivales mais a été contraint de revoir ses plan, alimentant les critiques sur la gestion par son gouvernement de la question de l'éducation pendant l'épidémie. Le département de l'Education a indiqué qu'un "système de contrôles" serait en place pour garantir la sécurité des élèves et enseignants, avec le maintien de la distanciation sociale autant que possible. "Je ne sous-estime pas la difficulté des derniers mois, mais je connais l'importance pour les enfants de retourner à l'école, pas seulement pour leur éducation mais pour leur développement et leur bien-être aussi", a déclaré le ministre de l'Education, Gavin Williamson, qui s'est lui aussi retrouvé sous pression. Les écoles ont fermé en mars, sauf pour les enfants des travailleurs essentiels. Elles ont rouvert en juin pour un nombre restreint d'écoliers. (Alistair Smout et Elizabeth Piper; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.