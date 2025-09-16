Grande-Bretagne: Léger ralentissement de la croissance des salaires sur les trois mois à juillet, selon l'ONS

Un membre du personnel travaille sur la chaîne de production dans l'usine de Jaguar Land Rover à Solihull

La croissance du salaire hebdomadaire moyen au Royaume-Uni, hors primes, a légèrement ralenti à 4,8% au cours des trois mois précédant juillet par rapport à l'année précédente, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une croissance annuelle des salaires de 4,8% pour la période mai-juillet, après une hausse de 5,0% sur les trois mois à juin.

La Banque d'Angleterre (BoE) a abaissé le mois dernier son principal taux directeur de 4,25% à 4%, mais le marché s'attend à ce qu'elle opte pour le statu quo jeudi en raison des craintes d'une inflationniste persistante.

(Rédigé par William Schomberg; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)