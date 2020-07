Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande-Bretagne: La production automobile dégringole à un plus bas depuis 1954 Reuters • 30/07/2020 à 09:21









GRANDE-BRETAGNE: LA PRODUCTION AUTOMOBILE DÉGRINGOLE À UN PLUS BAS DEPUIS 1954 LONDRES (Reuters) - La production dans le secteur automobile britannique a chuté au premier semestre de plus de 40% en rythme annuel, à un plus bas depuis 1954, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a provoqué la fermeture des usines et concessionnaires, a rapporté jeudi la fédération nationale des constructeurs. Les usines et concessionnaires ont fermé en mars, et seulement une poignée ont rouvert progressivement à partir de mai, des sites étant toujours fermés et d'autres fonctionnant moins qu'avant l'apparition de l'épidémie. D'après les données communiquées par la SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), seuls 381.000 véhicules ont été produits au premier semestre. Les experts de l'industrie s'attendent à ce que 880.000 véhicules soient produits sur l'ensemble de l'année, soit un tiers de moins qu'en 2019 et qui serait le pire bilan depuis plus de 60 ans, a indiqué la SMMT dans un communiqué. (Costas Pitas; version française Jean Terzian)

